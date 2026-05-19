        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı, savaşın yol açtığı sorunların uzun vadeli politikalarla çözülmesi gerektiğini söyledi

        İran Cumhurbaşkanı, savaşın yol açtığı sorunların uzun vadeli politikalarla çözülmesi gerektiğini söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Pezeşkiyan: Sorunlar yapısal politikalarla çözülmeli

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, savaşın ekonomik ve sosyal etkilerinin hedef odaklı politikalarla yönetilmesi, sürdürülebilir istihdamın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Toplantıda çalışanların maaş ve gelir durumu, emeklilerin yaşam koşulları, iş piyasası göstergeleri ve işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin raporlar sunuldu.

        Bakanlık yetkilileri savaş koşulları nedeniyle bazı üretim ve hizmet sektörlerinde yaşanan kayıplar hakkında bilgi vererek, işçiler, çalışanlar ve düşük gelirli kesimlere yönelik destek önlemlerini anlattı.

        Raporların sunulmasının ardından konuşan Pezeşkiyan, "Savaşın etkilerini ve sonuçlarını aşmak için ihtiyatlı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz." dedi.

        Geçici ekonomik önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

        "Mevcut bazı önlemler gerekli olsa da bunlar geçici rahatlama niteliğindedir. Ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenlerini çözmek için yapısal ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç vardır."

        Pezeşkiyan, savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Planlama yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmak yerine, sürdürülebilir iş fırsatları oluşturacak şekilde yapılmalıdır." dedi.

        Kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Mevcut durumda tüketimi yönetmek ve israfı önlemek ulusal bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

        Pezeşkiyan su, elektrik, doğal gaz ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlanması, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari maliyetlerin azaltılması çağrısı yaptı.

        Düşük gelirli kesimlere yönelik elektronik market alışveriş sistemi uygulamasının sürdürülmesini isteyen Pezeşkiyan, desteklerin öncelikli olarak düşük gelir grubuna sahip hanelere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Pezeşkiyan, toplantının sonunda, ekonomik ve sosyal göstergelerin sahada izlenmeye devam edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve destek programlarının uygulanmasına ilişkin düzenli raporlama yapılması talimatını verdi.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
