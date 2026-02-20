İran'da çıkışsız kriz

Bu krizin derinleşmesinde İranlı siyasetçilerin ve Dini Lider Ali Hamaney'in doğrudan sorumluluğu var. Dini Lider olarak, Velâyet-i Fakih'in vücut bulmuş hali olarak ve stratejik kararların nihai hakemi sıfatıyla, geri döndürülemez bir dizi tercih yaptı. Bu tercihler içeride ve dışarıda ülkeyi bugün zorluyor.

SU YÖNETİMİ KRİZİNDEKİ ÇÖZÜMSÜZLÜK

Ortadoğu’da gerçek güç iddiasındaki herhangi bir devlet için su yönetimi pazarlık konusu değildir. Akad İmparatorluğu, suyu yönetme ve tarımı sürdürme kapasitesini aşan uzun süreli bir kuraklık nedeniyle çökmüştü. İran İslam Cumhuriyeti de bu tarihsel mantığın istisnası değil; üç nedenle.

Birinci nokta, büyük ölçekli su yönetiminin devlet kapasitesi için bir stres testi oluşu. Kurak sistemlerde sulama, yeraltı suyu kontrolü ve kentsel tedarik; uzun planlama ufukları, istikrarlı kurumlar ve güvenilir/şeffaf veri gerektirir. Otorite parçalandığında ve teknik kararlar siyasi gösterilere tabi kılındığında, çevresel baskı dağılmak yerine katlanır. Bugün İran bu noktaya ulaştı. Yıllara yayılan parçalı yönetişim, siyasallaştırılmış baraj inşaatları ve opak veri uygulamaları, kıtlığı yönetme kapasitesini aşındırdı.

Kasım 2025’te uzun bir kuraklığın Tahran çevresinde kısıtlamalara yol açması ve acil durum planlarını tetiklemesinin ardından yetkililer Urmiye Gölü yakınlarında bulut tohumlama operasyonlarına yöneldi. Bu karar, muhtemel hidrolojik etkisi (en iyi ihtimalle sınırlı) nedeniyle değil, neyi ifşa ettiği nedeniyle anlamlıydı: Kriz yönetimi, yapısal düzeltmenin yerine geçen sembolik ve kısa vadeli müdahalelere indirgenmişti. Ancak bunun yapısal bir çözüm olmadığını görmezden geldiler. İkinci nokta, su yönetiminin gıda güvenliğini; gıda güvenliğinin de ekonomik ve siyasi istikrarı sınırlandırması. İran’da yeraltı suyu tükenişi — ülke genelinde yılda tahmini 5 milyar metreküp kayıp; Tahran bölgesinde yıllık geri dönülmez 101 milyon m³ — kırsal gelirleri düşürdü, gıda ithalatına bağımlılığı artırdı ve yaptırımlar altında devletin kontrol etmekte zorlandığı enflasyonist baskıları besledi. 2025 sonlarında gıda fiyatları yaklaşık %64 arttı. Tarım, İran’ın suyunun %90’ından fazlasını tüketirken GSYH’ye yalnızca yaklaşık %12 katkı sağlıyor; bu da rezervuarlar tarihsel dip seviyelere inerken israfı ve kırılganlığı büyütüyor. Örneğin 2025 başında Tahran’ın beş ana barajının %13 dolulukta olması, su krizinin makroekonomik kırılganlığa nasıl taşındığını çarpıcı biçimde gösterdi.

REKLAM Üçüncü nokta ise su krizinin sosyolojik ve mekânsal düzeni dönüştürmesi. Hidrolik başarısızlık, mekânsal kontrolü ve uzun vadeli stratejik derinliği yeniden şekillendirir. Kalıcı su kıtlığı iç göçü hızlandırır, çevre bölgeleri boşaltır ve nüfusu zaten aşırı yük altındaki kent merkezlerinde yoğunlaştırır. Zamanla bu, yerleşim desenlerini devletin alanı eşit biçimde yönetme kapasitesini zayıflatacak şekilde çarpıtır. İran bu gerçeği dolaylı biçimde kabul etmeye başladı. 2025 sonlarına gelindiğinde Tahran’daki su kıtlığı, zemin çökmesi ve sürdürülemez tüketim; Cumhurbaşkanı’nı başkentin taşınması ihtimalini kamuoyu önünde dile getirecek ölçüde büyümüştü. Gerekçe ekonomik ve çevresel terimlerle sunuldu; ancak stratejik anlamı açıktı: Kaynak tükenişi nedeniyle siyasi merkezini terk etmeyi düşünen bir devlet, mevcut kurumsal kısıtlar altında toprak düzeninin yönetilemez hale geldiğini kabul ediyor demektir. Bu, ülkedeki sosyo-politik süreci doğrudan etkileyen bir tablo. Üstelik su politikasındaki baskı başkentin ötesinde de görünür. Huzistan, İsfahan ve Sistan-Beluçistan gibi eyaletlerde kronik su stresi, rejimin otoritesini ülke geneline eşit biçimde yansıtma kapasitesini aşındırıyor; iç göçü hızlandırırken İran’ın stratejik derinliğini dayandırdığı sınır bölgelerinde kontrolü zayıflatıyor.

REKLAM Rejim, vekillerin içeride yönetişim maliyetleri yarattığını da yeterince görmedi. Dış aktörleri ayakta tutmaya yönlendirilen kaynaklar, özellikle yoğunlaşan yaptırımlar altında iç yatırımların aleyhine kullanıldı; bu da enflasyona, riyalin dolar karşısında 1.000.000’un üzerine değer kaybına ve orta sınıfın keskin biçimde daralmasına katkı sundu. Daha da önemlisi, getiriler azaldıkça ve Esad rejiminin çöküşü kilit ikmal hatlarını kestiğinde İran bölgesel stratejisini yeniden değerlendirmedi; aksine yoğunlaştırdı. Ruhani-güvenlik sistemi, stratejik düzeltmeye yapısal olarak kapalıdır; çünkü varlık nedeni devrimci ortodoksiyi muhafaza etmektir. Bu ortodoksi içeride Anayasa Koruyucular Konseyi’nin eleme mekanizmasıyla, dışarıda ise ideolojik canlılığın kanıtı olarak vekâlet savaşlarıyla dayatılır. Geri çekilme ideolojik başarısızlık anlamına geleceğinden, ayarlama imkânsızlaştı. Sonuç kurumsal kilitlenme oldu: İran, kaldıracı erirken bile giderek daha maliyetli bir bölgesel duruşa bağlandı. Bu dinamik sadece aşırı yayılmayı değil, İran’ın vekil ağının içinde daha derin bir güvenilirlik krizini de üretti. Hizbullah uzun süreli baskı altına girdiğinde ve Tahran kararlı biçimde müdahale edemediğinde, İran’ın bölgesel stratejisinin temelini oluşturan caydırıcılık mantığı zedelendi. Bir zamanlar İran’ın tırmandırma isteği ve kapasitesine güvenen vekiller, bu sınırlarla yüzleşmek zorunda kaldı; devrimci iddia ile operasyonel gerçeklik arasındaki uçurum açığa çıktı.

REKLAM Bu noktada İran rejim yöneticilerinin muhakemesi iki başarısızlıktan biriyle çarpıtılmış görünüyor: Ya kendisine ulaşan bilgi ideolojik anlatıları korumak için filtreleniyor ve operasyonel gerçekliği yansıtmıyor; ya da karar alıcı zihin cihat ve şehadet teolojisinin esiri. Her iki durumda da sonuç, işlevsiz bir sistem ve patolojik bir karar alma süreci. TRUMP'I YANLIŞ OKUMALARI VE "TEREDDÜTTEN FAYDALANMA" ALIŞKANLIĞI İran genelinde protestolar artarken bugünkü anı önceki krizlerden ayıran şey, yalnızca huzursuzluğun ölçeği değil; kullanılabilir çıkışların yokluğu. Geçmişte rejim baskı, dış arabuluculuk, bölgesel tırmanma ya da ekonomik rahatlama yoluyla ayar yapabiliyordu. Bu seçeneklerin çoğu artık ya kapalı ya da ters etki yaratıyor. Bu çerçevede Hamaney’in belirleyici başarısızlığı, yalnızca yanlış hesap değil; öğrenmeyi reddetmesidir. Baskıyı, önceki ABD yönetimleri altında oluşmuş varsayımlarla okumayı sürdürüyor; Donald Trump döneminde uygulamanın nasıl değiştiğini küçümsüyor. Rejim onlarca yıl, tereddütten faydalanarak ve kısıtların geçmesini bekleyerek ayakta kaldı; baskının aralıklı, pazarlığa açık ve geri çevrilebilir olduğunu varsaydı. Bu varsayım hem bölgesel duruşunu hem de iç kontrolünü şekillendirdi. Ancak bu mantık çöktü: Kırmızı çizgiler uygulanıyor, yaptırımlar sürdürülüyor ve caydırıcılık artık retorikten ziyade eylemle işliyor. Buna rağmen Hamaney bu dönüşümü yapısal değil geçici okuyor. Sonuçta her meydan okuma baskıyı dağıtmak yerine yoğunlaştırıyor; güç kullanabilen ama inancı yeniden üretemeyen, sadakati sürdüremeyen ve stratejik dengeyi geri kuramayan bir sistemi geride bırakıyor. Bu krizin böyle bir sistemi ayakta bırakması pek olası görünmüyor.

Hamaney’in duruşu, Nicolás Maduro gibi liderlerin Trump’la alay edip uygulama sinyallerini küçümseyerek caydırıcı uyarıları performatif görme refleksini tekrar ediyor. Ancak bu meydan okumanın tasfiyeyle biten örnekleri de görüldü. Hamaney bugün aynı mantığı yansıtıyor: Sosyal medyada Trump’ı düşmüş bir hükümdar gibi resmediyor ve “sözlerin” sonuçları olduğunu kavrayamıyor. REKLAM DIŞ DESTEK KÖRLÜĞÜ: PUTİN VE Şİ'Yİ "SİGORTA" SANMAK Bu duruş daha derin bir körlüğü yansıtıyor: Dış desteğin sınırlarını fark edememek. Vladimir Putin, İsrail’in “Yükselen Aslan” Harekâtı sırasında İran’ı korumadı; iki basit nedenle. Rusya son dört yıldan bu yana Ortadoğu’da tırmanma üstünlüğüne sahip değil ve sonuçları kontrol edemediği yerlerde İsrail’le doğrudan çatışmadan kaçınıyor; ayrıca Suriye’de denge döndüğünde Beşar Esad’ın çöküşünü engelleyemeyerek, açık ortakları kurtarmak için bedel ödemeyeceğini zaten gösterdi. Çin lideri Şi Cinping ise daha da az müdahaleye meyilli. Çin uzun vadeli ekonomik erişimi, enerji güvenliğini ve nüfuz birikimini önceleyip baskı altındaki rejimleri kurtarmayı hedeflemez; ticaret akışlarını tehdit eden ya da ABD’yle çatışma daveti çıkaran angajmanlardan kaçınır. İran bir tedarikçi ve pazarlık fişidir; bir taahhüt değildir. İranlı yetkililer ise Putin ve Şi’nin retorik uyumunu stratejik sigorta sanıyor; ancak tablo bunu desteklemiyor.

İran ve Çin arasındaki 2021 tarihli 25 yıllık iş birliği anlaşması da bu temelde işliyor: Pekin’e bağlayıcı taahhüt olmaksızın esneklik sağlıyor. Projeler seçici biçimde ilerliyor, sermaye temkini korunuyor, teknoloji transferleri hassas olmayan alanlarla sınırlı kalıyor. İran’ın balistik füze kabiliyetlerini sürdürmesine yardımcı olan önceki stratejik destek, ABD’nin bölgesel üstünlüğünü karmaşıklaştırarak Çin’in acil hedeflerine zaten ulaşmıştı. Bu noktadan sonra Pekin, ikincil yaptırımlara davetiye çıkarmamak ya da İran’ın iç istikrarsızlığıyla ilişkilendirilmemek için angajmandan kaçınıyor. Bu ilişki, İran’ın riski üstlendiği, Çin’in avantaj devşirdiği tek taraflı bir düzene benziyor. İzolasyon altında yıllarca ayakta kalmak, İran’ı dayanıklılığı özerklikle eşitlemeye şartlandırdı; izolasyonun bizzat ürettiği bağımlılıkları görmezden gelmesine yol açtı. Geç Soğuk Savaş’ta Afganistan’daki Necibullah yönetimi ya da Doğu Avrupa’daki bazı müttefik rejimler, dış desteği stratejik bağımsızlık sandı; maliyetler yükselince veya öncelikler değişince destek inceldi ve yapısal zayıflıklar açığa çıktı. İran açısından da tarihsel desen benzer uyarılar taşıyor.

