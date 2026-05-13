        Haberler Dünya İran'da "Starlink üzerinden hassas bilgileri düşman ağlara" ilettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        İran'da "Starlink üzerinden hassas bilgileri düşman ağlara" ilettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı

        İran'da Starlink iletişim ekipmanları kullanarak hassas bilgileri "düşman ve karşı devrimci ağlara" ilettiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:56 Güncelleme:
        İran'da "Starlink" gözaltısı

        İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Tahran Polis Teşkilatı'nın konuya ilişkin açıklamasını yayınladı.

        Açıklamaya göre, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hedef noktalarla ilgili bilgileri düşman ağlara gönderdiği tespit edilen bir kişi başkent Tahran'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelinin başkent Tahran’ın Çitgar bölgesindeki bir konutta kaldığı ifade edildi.

        Operasyonun, bölgede şüpheli hareketlilik olduğuna ilişkin vatandaş ihbarları üzerine başlatıldığı ve şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda çeşitli iletişim ekipmanları ile bir adet Starlink uydu alıcısının ele geçirildiği ifade edildi.

        Söz konusu kişinin bu ekipmanları "bilgi toplamak ve ülke dışına iletmek amacıyla kullandığını itiraf ettiği" iddia edildi.

        Polis açıklamasında, "Düşman ağlarıyla işbirliği yapan ve ülkenin güvenliğini tehdit eden şahıslar yakından istihbarat gözetimi altındadır ve kanunlara göre işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

