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İran'da yetkililerin çelişkili ifadeleri koronavirüsün önünü açıyor

İranlı uzmanlar, ülkede halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını dikkate almadan Nevruz tatili günlerinde yolculuğa çıkmasının hastalığı yaygınlaştıracağını belirterek, bunun sebebinin yetkililerin çelişkili açıklamaları olduğunu söyledi.

İran'da yetkililerin çelişkili ifadeleri koronavirüsün önünü açıyor
AA

 

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, yetkililer bir yandan sıkı tedbirler alıp, halka sokağa çıkmama çağrısı yaparken, diğer yandan bazı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarla halka çelişkili mesajlar veriyor.

AA muhabirine konuşan İran Sosyal Hizmet Derneği Başkanı Dr. Mustafa Ekliman, "İranlı yetkililerin koronavirüsle ilgili çelişkili açıklamaları nedeniyle halk, ne yapacağını bilemez hale geldi. Bazı yöneticiler, virüsün zayıflaması için insanların bir kısmının bu virüse yakalanması gerektiğini düşünüyor ve bir yetkili çıkıp 'Halkın yüzde 40 ila 60'ı virüse yakalanmalı ki virüs zayıflasın' diyor. Halkın yolculuğa çıkarak virüsü yaymasıyla hastalığın zayıflayacağını düşünüyorlar." diye konuştu.

Sağlık yetkililerinin dışarı çıkmama uyarısına uyulmamasıyla ilgili Ekliman, "Bunun nedeni, ülke yöneticilerinin karantinaya inanmaması ve gerekli tedbirleri almamalarıdır. Bu nedenle şu an virüs taşıması muhtemel birçok insan Nevruz tatilinde yolculuğa çıkıyor." ifadeleri kullandı.

 

Ekliman, yıllardır ekonomik baskıdan yılan halkın, "her şeyi boş vermiş bir psikolojide" olduğunu dile getirerek, "İnsanlar, 'Yaşarken hayatın tadını çıkarayım' diyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 'Ben karantinayı düşünmüyorum' derse halk da istediği yere gider. Vatandaş yollarda kalabalık görünce bir şey olmaz zannına kapılıyor. Halbuki virüs cadde ve sokaklarda birinden diğerine geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Sosyal Hizmet Derneği Başkanı Ekliman, "Virüsün ilk ortaya çıktığı Kum kenti karantinaya alınsaydı durum bu hale gelmezdi. Devlet kararlı bir şekilde karantina uygularsa halk buna uyar." dedi.

- 500 bin kişiye bulaşabilir

İran Dahiliye Doktorları Derneği Başkanı İyrec Hosruniya da insanların seyahat etmelerinin salgını arttıracağını söyledi.

Hosruniya, "Eğer Nevruz tatili münasebetiyle 3 milyon kişi yolculuğa çıkarsa, 500 bin kişi daha koronavirüse yakalanabilir. Virüse yakalananların yüzde 20'sinde herhangi bir belirti olmuyor. Bu kesim, insanlar arasında dolaşarak farkında olmadan virüsü yayıyorlar." şeklinde konuştu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

 

 

,Narges Rezaie

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