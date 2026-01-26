Habertürk
        İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi | Dış Haberler

        İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi

        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 02:54 Güncelleme: 26.01.2026 - 02:54
        İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 848'e yükseldi
        HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 283 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 209 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi.

        HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 459'a çıktığını belirtmişti.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

        İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

        Fotoğraf: AA

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

