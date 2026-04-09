        Haberler Dünya İran'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki: Lübnan'daki barbarların faillerini ağır bir ceza bekliyor | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki: Lübnan'daki barbarların faillerini ağır bir ceza bekliyor

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi ve barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir cezanın beklediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:27 Güncelleme:
        "Lübnan'daki barbarların faillerini ağır bir ceza bekliyor"
        İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir cezanın beklediğini söyledi.

        Fars Haber Ajansına göre, İran'ın "direniş cephesi" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefiklerine savaştaki desteği için teşekkür mesajı yayımlayan Kaani, "Eşsiz ve örnek teşkil eden çabalarınız için teşekkür ediyor ve her birinizin elini öpüyorum." ifadelerini kullandı.

        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü Haberi Görüntüle

        İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara işaret eden Kaani, "Siyonist rejimin tarihi, insanlığa karşı işlenen suçlar ve masum insanların, kadınların ve çocukların öldürülmesiyle doludur. Lübnan'daki barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir ceza bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

        İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te kendini ateşe veren şahıs balkondan böyle düştü

        İstanbul'un Fatih ilçesinde cezaevinden izinli çıkarak ailesinin yanına gelen şahıs kendini ateşe verdi. O esnada balkona çıkan şahıs dengesini kaybederek beton zemine düştü. O anlar kameraya yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"