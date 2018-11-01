İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mossad'ın sapık ve inatçı bir şekilde sahte bayrak operasyonlarını sürdürmesi sadece bizim dünya ile yapıcı ilişkiler konusundaki kararlılığımızı güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, Türkiye, Azerbaycan ve İran arasındaki üçlü toplantıya ve Pakistan ziyaretine işaret eden Zarif, "Komşularımızla sağlam ilişkiler önceliğimizdir." mesajını paylaştı.

Öte yandan İsrail radyosu KAN, İran istihbaratı tarafından Danimarka'daki "Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi" (ASMLA) üyelerine karşı planlandığı iddia edilen suikast girişimiyle ilgili istihbaratın Danimarka'ya Mossad tarafından verildiğini duyurdu.

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratının, ASMLA üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise salı günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Danimarka'daki suikast iddialarını reddederek, bunun "İran ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gelişmekte olan iyi ilişkilerini bozmak isteyen düşmanın bir komplosu" olduğunu savunmuştu.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Sahte bayrak, olarak adlandırılan yanıltma harekatları, istihbarat örgütlerinin halkı kışkırtmak ya da yönlendirmek amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuoyunu aldatmak için tasarladıkları gizli operasyonlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ