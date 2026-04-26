        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'ın ardından tekrar Pakistan'a gitti | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'ın ardından tekrar Pakistan’a gitti

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan'a döndü.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Arakçi yeniden Pakistan'da

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ziyaretinin ardından tekrar Pakistan’a gitti.

        İran basınına göre, Arakçi Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndü.​​​​​​​

        Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan turunun ilk durağı için İslamabad’a gitmiş ardından Umman’ı ziyaret etmişti.

        Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan'da kısa bir süre kalıp ardından Rusya'ya gideceğini duyurdu.

