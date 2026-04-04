Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den müzakere açıklaması: İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den müzakere açıklaması: İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD medyasının ülkelerinin müzakere tutumunu yanlış yansıttığını belirterek, "Pakistan'a çabalarından dolayı minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 04.04.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan müzakere açıklaması

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri ve olası müzakereler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Hedeflerinin kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Arakçi, "İran'ın tutumu ABD medyası tarafından çarpıtılmaktadır. Pakistan'a çabalarından dolayı derinden minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan bu yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır" ifadelerini kullandı.

        ABD BASININDAKİ İDDİALARA YANIT

        Arakçi'nin söz konusu açıklaması, ABD basınında yer alan ve Tahran yönetiminin ateşkes müzakereleri için İslamabad'a gitmeyi reddettiği yönündeki iddiaların ardından geldi.

        Son günlerde ABD medyasında, Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen sürecin tıkandığı ve İran'ın geçici ateşkes tekliflerini geri çevirerek masadan kalktığı öne sürülmüştü.

        Arakçi, ABD medyasındaki bu iddiaları yalanladığı sosyal medya paylaşımını, Farsça "Çok yaşa Pakistan" sözleriyle tamamladı.

