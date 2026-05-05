        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü : "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmak" | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü : "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmak"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:57 Güncelleme:
        "Kararımız savaşı sona erdirmeye odaklanmak"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır." dedi.

        Bekayi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Daha önceki tecrübelere dayanarak, üzerinde anlaşmaya varılamayan karmaşık konularla vakit kaybetmek istemediklerini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

        "Şu anda kararımız, savaşı sona erdirmeye odaklanmaktır. Çünkü bu durum hem İran halkı hem de bölge ve uluslararası toplum için endişe kaynağıdır."

        "İRAN'IN KÖRFEZ'DEKİ ÜLKELERE KARŞI HERHANGİ BİR DÜŞMANLIĞI YOK"

        ABD'nin bölgedeki askeri varlığının güvensizlik oluşturduğuna ve bu durumun ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de tehlikeye attığına işaret eden Bekayi, "İran'ın Fars (Basra) Körfezi'nin güneyindeki ülkelere karşı herhangi bir düşmanlığı yok." dedi.

        İranlı sözcü, Basra Körfezi’ne komşu devletlerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde yürütüldüğünü ifade etti.

        Bekayi ayrıca İran halkının hiçbir zaman baskıya boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını dile getirdi.

