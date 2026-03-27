Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran füzeleri nedeniyle İsrail'de birçok kişi yeraltına indi, otoparklar sığınağa dönüştürüldü

        İran füzeleri nedeniyle İsrail'de birçok kişi yeraltına indi, otoparklar sığınağa dönüştürüldü

        İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, İran yönetiminin balistik füze ve drone saldırılarıyla İsrail'i hedef alması sonucu ülkedeki günlük hayatı yerle bir etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de füzelerden korunmak isteyen halk, otoparklarda çadır kurmaya başladı.

        Giriş: 27.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'de otoparklar sığınak oldu

        İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 28. gününde devam ediyor.

        İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları, İran'ın İsrail'e balistik füze ve drone saldırılarıyla karşılık buluyor.

        İran misillemeleri nedeniyle savaşın başlangıcından bu yana Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çalıyor ve telefonlara 'sığınak' uyarısı yapılıyor.

        Kent meydanlarında birçok sığınak inşa edildi ancak alışveriş merkezlerinin otoparkları da sığınağa çevrilmiş durumda.

        Birçok İsrailli, alışveriş merkezleri otoparklarına çadırlar kurarak geceyi yeraltında geçirmeyi tercih ediyor.

        Havalimanı ve çevresinde yaşayanlar da evlerini boşaltmış durumda. Yöneticiler sığınak sayısını artırmayı planlıyor. Kent içindeki dükkanlarda da sığınaklar inşa ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        5G için geri sayım
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
