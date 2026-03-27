İran füzeleri nedeniyle İsrail'de birçok kişi yeraltına indi, otoparklar sığınağa dönüştürüldü

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 28. gününde devam ediyor.

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları, İran'ın İsrail'e balistik füze ve drone saldırılarıyla karşılık buluyor.

İran misillemeleri nedeniyle savaşın başlangıcından bu yana Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çalıyor ve telefonlara 'sığınak' uyarısı yapılıyor.

Kent meydanlarında birçok sığınak inşa edildi ancak alışveriş merkezlerinin otoparkları da sığınağa çevrilmiş durumda.

Birçok İsrailli, alışveriş merkezleri otoparklarına çadırlar kurarak geceyi yeraltında geçirmeyi tercih ediyor.

Havalimanı ve çevresinde yaşayanlar da evlerini boşaltmış durumda. Yöneticiler sığınak sayısını artırmayı planlıyor. Kent içindeki dükkanlarda da sığınaklar inşa ediliyor.