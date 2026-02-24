Canlı
        İran Hükümet Sözcüsü: "Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır"

        İran Hükümet Sözcüsü: "Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır"

        İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylara ilişkin, "Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır." dedi.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:18
        İran'dan "öğrencileri dinlemeye hazırız" mesajı
        Üniversite öğrencilerinin genç ve aktif olduğuna vurgu yapan Muhacerani, "Öğrencilerin itiraz hakları var ancak hepimiz kırımızı çizgilere riayet etmeliyiz. Kutsal değerler ve bayrak, hepimizin kırmızı çizgisidir. Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır." ifadelerini kullandı.

        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı Haberi Görüntüle

        Muhacerani, üniversite öğrencilerinin öfkelerini anlayabildiklerini ancak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ne bilimin durdurulması ne de itirazda bulunanlarının engellenmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Şu an için tüm yönetim kadrolarının ülkeyi savaş tehlikesinden uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğine işaret eden Muhacerani, herkesten, ülkedeki mevcut şartları iyi okumasını ve İran'ı bölmek için yapılan planlara karşı durmasını istedi.

        Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede yaşanmıştı.

        İran'daki sokak olaylarında hayatını kaybedenleri anmak için toplanan öğrencilerden bir grup İran bayrağı açarak yönetime destek sloganları atarken, diğer grup ise yönetim karşıtı ve reform talebi içeren sloganlar atmıştı. Bunun üzerine çıkan olaylarda bazı öğrenciler yaralanmıştı.

