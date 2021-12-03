Yerli ve yabancı turistlerin ağaca büyük ilgi gösterdiğini aktaran Furudi, "Bu ağaçla ilgili dikkat çekici husus sulanması ve su kaynağıyla ilgilidir. Ağaç eski tarihlerde açılan su kanallarıyla sulanıyordu. Bunlardan biri daha birkaç sene öncesine kadar da kullanılabilen Nebadan Su Kanalı'ydı. Bu kanalların tarihinin de 2 bin 500 sene öncesine dayandığı belirtiliyor. Ağacın yaşının da bu nedenle çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi.