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        Haberler Dünya İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı: Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı | Dış Haberler

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı: Haniye suikastında havadan karaya roket kullanıldı

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:43
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        'Suikastta roket kullanıldı'
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        Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk incelemelere dair edindiği bilgileri paylaştı.

        Tahran'ın kuzeyinde Haniye'nin misafir olarak bulunduğu konutun dördüncü katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama sonucunda Haniye'nin bulunduğu odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi.

        İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

        ABD BASINI EVE BOMBA KONDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

        New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

        İsimleri açıklanmayan ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayandırılan haberde, bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmamıştı.

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        ABD'de yayın yapan Axios sitesi de gazetenin haberini iki ayrı isimsiz kaynak tarafından doğruladığını yazmıştı. Axios, bombanın yapay zeka kullanan ileri teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu ve Haniye'nin odada olduğu bilgisini alan Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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