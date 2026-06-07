Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu "İran'ın zararlarını karşılamalı" | Dış Haberler

        "İran'ın zararlarını karşılamalı"

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına atıf yaparak, "ABD saldırılarına katılan bölge ülkeleri İran'ın zararlarını karşılamalı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İran'ın zararlarını karşılamalı"

        İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Garibabadi, ülkesinin savaş tazminatı talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Garibabadi, "ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına imkan sağlayan, topraklarını kullandıran ve saldırılara katılan bölge ülkeleri İran’ın zararlarını karşılamalı." ifadelerini kullandı.

        İran’ın dondurulmuş varlıklarının ABD için savaş ganimeti olmadığını belirten Garibabadi, “İran'ın rızası olmadan mallarına el konulması veya transfer edilmesi uluslararası hukuka aykırı yeni bir eylemdir. İran, milletinin haklarının korunması ve ABD’nin hukuka aykırı girişimleri sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda ısrarcıdır ve bu konuyu kararlılıkla takip edecektir." uyarısında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!

        Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bir berberde traş olurken Bahtiyar ve Kaya ailelerinden kişiler arasında yaşanan tartışmanın ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün