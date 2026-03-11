Canlı
        Haberler Gündem Güncel İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele | Son dakika haberleri

        Van'ın İran sınırında ekiplerin 2 metreyi aşan karla mücadelesi

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yerleşim yerleri yolunun açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için de zorlu bir mücadele yürütüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        1

        Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 40 yerleşim yeri yolunda çalışmalar sürdürülüyor.

        2

        Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi ile Hangedik Karakolu yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor.

        3

        İş makinelerinin zaman zaman yetersiz kaldığı bölgelerde kar savurma makineleri devreye giriyor.

        4

        Ekipler zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        5

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla yolların büyük bölümünü yeniden ulaşıma açtı.

        #van haberleri
        #İran sınırı
        #kar yağışı
