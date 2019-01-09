İsrail'in Kanal i24 televizyonunun haberine göre, eski Enerji Bakanı Segev, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Merkezi Mahkeme'de duruşmaya çıkarıldı.

Segev'in suçunu kabul ettiği belirtilen haberde, "Suçun itirafını içeren bir anlaşmayı imzaladıktan sonra İran'a casusluk yapmakla suçlanan eski bakan Segev'e 11 yıl hapis cezası verildi." ifadeleri kullanıldı.

Eski bakan Segev'in, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları ve İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlandığı kaydedildi.

Haberde Segev'in son yıllarda Nijerya'da yaşadığı ve 2018 yılında Gine'ye geçmek üzereyken İsrail'in talebi üzerine Gine makamlarınca ülkeye girişine izin verilmediği ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından geçen yılın mayıs ayında İsrail'e getirildiği belirtildi.

Segev'in Nijerya’da bulunduğu süre boyunca İran Büyükelçiliği ile daima temasta olduğu ve İran istihbaratına bilgi verdiği öne sürülen haberde, eski bakanın İran istihbaratına çalışan bir casus olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'de 1995-1996 yıllarında Enerji Bakanlığı yapan Gonen Segev, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlamaları nedeniyle 9 gün boyunca yalnız bir hücrede hapse atılmıştı.

İran İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü de geçen ay İran istihbarat servislerinin İsrail yönetimi içinde güçlü nüfuzu olduğunu ileri sürmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ