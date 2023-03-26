90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek?

AA

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kenti olan 4,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 21.43’te kaydedildi.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin Buşehr eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Diğer yandan merkez üssü İlam eyaletinin Murmuri kenti olan 4,7 büyüklüğündeki deprem de yerel saatle 22.43’te kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, 18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan deprem Loristan ile Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

Sarsıntılar sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Fotoğraf: AA