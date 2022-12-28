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İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

İran yönetimi, ülkedeki eylemlere destek veren efsane futbolcu Ali Daei’nin eşi ve kızının yurtdışına çıkmasını engellemek için Dubai'ye giden uçağı kalkıştan 1 saat sonra indirdi. Olay dünyada tepkilere sebep oldu

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AA / HABERTURK.COM
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    İran ve dünya futbol tarihinin en golcü isimlerinden efsanevi futbolcu Ali Dayi’nin eşi ve kızının Dubai’ye gitmek üzere bindiği uçağın, Tahran’dan kalktıktan 1 saat sonra, Kiş Adası'na yönlendirilerek, söz konusu kişilerin indirildiği belirtildi.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ünlü futbolcu, ailesinin uçaktan indirilmesi olayına tepki gösterdi.

    Eşi ve kızının Dubai'ye gitmek için yasal yollarla Tahran’dan uçağa bindiklerini fakat uçağın Dubai yolundan dönerek, Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası’na indiğini aktaran Dayi, eşi ve kızının Kiş’ten Tahran’a dönüşleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    Yerel basında yer alan tutuklama haberini yalanlayan Dayi, “Kızım ve eşimi uçaktan indirdikten bir saat sonra kızınız gidebilir dediler. Kızım gitmek istediğinde ise uçağın kapılarının kapalı olduğunu, onun da gidemeyeceğini söylediler.” ifadelerini kullandı.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    Ailesinin birkaç günlüğüne Dubai'ye gidip pazartesi günü dönmeyi planladığını aktaran Dayi, yurt dışına çıkış yasağı olması durumunda, polislerin önceden bunu sistemden göstermesi gerektiğini kaydetti.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    Böyle bir duruma şaşırdığını vurgulayan Dayi, “Gayet yasal bir şekilde pasaport kontrolünden geçip uçağa bindiler. Eşimi ve kızımı indirmek için, Dubai'den o kadar yolcuyu geri getirdiler. Madem bir sorun vardı neden tutuklamadılar. Sorun yoksa neden geri döndürdüler? Bu soruları sormalısınız. Biz cevap alamıyoruz.” diye konuştu.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    ISNA, adını vermediği bir güvelik yetkilisine dayandırdığı, başka bir haberinde ise futbolcunun eşine, "grev çağrısı yaptığı için" yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını aktardı.

    Haberde, Dayi’nin eşinin “yasa dışı yollarla çıkış yasağını aşarak” uçağa bindiği, güvenlik birimlerinin durumdan haberdar olduktan sonra "yargı makamlarından gerekli izni alarak" ülkeden çıkmasına mani olduğu belirtildi.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    EYLEMLERE DESTEK VERMİŞTİ

    İran'ın eski efsanevi futbolcularından Ali Dayi’nin restoran ve kuyumcu dükkanı, “boykot çağrılarına destek verdiği" gerekçesiyle 5 Aralık’ta mühürlenmişti.

    Dayi, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da "FIFA ve Katar Futbol Federasyonunun eşim ve kızlarımla Dünya Kupası'na katılmamız için yaptığı resmi davete, çoğumuzun kendini iyi hissetmediği bugünlerde ülkemde sizlerle birlikte olmak için hayır cevabını verdim." ifadelerini kullanmıştı.
  • İranlı futbol efsanesi Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı!

    İranlı eski futbolcu, gösteriler sırasında da "sevdiklerini kaybeden tüm ailelere" başsağlığı dilediği mesajını, "İran ve İranlılar için aydınlık günler diliyorum." temennisiyle tamamlamıştı.

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

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