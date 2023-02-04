Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İrem Derici’nin gizemli aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde "At gibi âşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" diyen şarkıcının Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu öğrenildi.