Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Derici'nin avukatından açıklama

        İrem Derici: Kafam hasta

        Şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimlerden şarkıcı İrem Derici ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kafam hasta"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Şarkıcı İrem Derici de saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

        İrem Derici ve avukatı Ayşegül Mermer
        İrem Derici ve avukatı Ayşegül Mermer

        Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi. Açıklama yapan İrem Derici; "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi.

        Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti: 09.10.2025 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkilim İrem Derici ifadeye alınmış; bu süreçte tüm testler tamamlanmış ve sonuçlar tamamen temiz çıkmıştır. Bugün ise dosyanın olağan işleyişi kapsamında, Savcılık tarafından talep edilen ek beyanı vermek üzere adliyede hazır bulunduk. Bu ziyaret herhangi bir yeni gelişme, suçlama veya farklı bir durumun sonucu değildir; tamamen dosyanın standart prosedürlerinin yerine getirilmesinden ibarettir. Kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğini engellemek adına özellikle belirtmek isteriz ki, müvekkilim hakkında olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Bugünkü işlem rutin bir prosedürdür ve müvekkilim sürecin başından bu yana şeffaf ve uyumlu bir yaklaşım sergilemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

        "Sonuçları mahalle mahalle göstereceğim"
        "Sonuçları mahalle mahalle göstereceğim" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #irem derici
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü