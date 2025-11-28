İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Şarkıcı İrem Derici de saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

İrem Derici ve avukatı Ayşegül Mermer

Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi. Açıklama yapan İrem Derici; "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi.

Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti: 09.10.2025 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkilim İrem Derici ifadeye alınmış; bu süreçte tüm testler tamamlanmış ve sonuçlar tamamen temiz çıkmıştır. Bugün ise dosyanın olağan işleyişi kapsamında, Savcılık tarafından talep edilen ek beyanı vermek üzere adliyede hazır bulunduk. Bu ziyaret herhangi bir yeni gelişme, suçlama veya farklı bir durumun sonucu değildir; tamamen dosyanın standart prosedürlerinin yerine getirilmesinden ibarettir. Kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğini engellemek adına özellikle belirtmek isteriz ki, müvekkilim hakkında olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Bugünkü işlem rutin bir prosedürdür ve müvekkilim sürecin başından bu yana şeffaf ve uyumlu bir yaklaşım sergilemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.