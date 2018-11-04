İrem Derici ve Genco Ecer ayrıldı mı?

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Genco Ecer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir hafta önce basının karşısına el ele çıkan şarkıcı İrem Derici ve Genco Ecer'in ayrıldığı iddia edildi