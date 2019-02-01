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"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Sak, "Hafta sonu çekimler başlıyor, beklentiler yüksek. Çok çalışacağım" diye konuştu. Projenin detayları ve rolü hakkında bilgi vermekten kaçınan oyuncu, ardından oturduğu bir kafede yorgunluk attı.