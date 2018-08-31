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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, 'Kapan' filminde bir sunucuyu canlandırdığını belirten Erkan Petekkaya, "Ben bir babayı, Öykü (Çelik) kızımı oynuyor. Film hakkında çok fazla bir şey söyleyemem, söylersem sürprizi gider. Oyun içinde oyun bir senaryo. Bir sunucuyu oynuyorum. Şaşırtıcı bir senaryosu var, seyirciyi gerçekten ters köşeye yatırıyor. Böyle işleri severim. Stüdyo sahnelerinde zorlandım çünkü monologdu hep konuşuyordum, aksiyonlarda ben yoktum. Oğluma bir kötülük yapılıyor ben de o kötülüğü yapan insanları bir şekilde cezalandırıyorum. Bir, 'Survivor' durumu var" dedi.