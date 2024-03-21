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        Haberler Dünyadan Irina Shayk'tan tropikal tatil fotoğrafları - Magazin haberleri

        Irina Shayk'tan tropikal tatil fotoğrafları

        Irina Shayk, Malibu tatilinden fotoğraflarını "Vahşi doğaya dönelim" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:00
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        Irina Shayk, tropikal tatilde! 38 yaşındaki Rus model, Malibu'daki tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Deniz manzarası içeren fotoğrafların yanı sıra igunalı fotoğraf da paylaşan Irına Shayk; "Vahşi doğaya dönelim" diye yazdı.

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        Leopar desenli plaj elbisesiyle poz veren ünlü modelin paylaşımında beğeni yağdı.

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        ABD'li ünlü model Emily Ratajkowski, "Çılgınca güzel" yorumunu yaparken, Rus meslektaşı Natasha Poly kalp emojileriyle beğenisini ifade etti.

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        Podyumların en çok aranan modelleri arasında yer alan Irina Shayk, en son verdiği röportajda; "Rahatlık ve kolaylık benim önceliğim. Her zaman hareket halinde olduğum için, şık görünen ve rahat kıyafetlere yöneliyorum" demişti.

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        Irina Shayk, şıklığın anahtarının da "gösterişli, zahmetsiz bir görünüm yaratmak için doğru silüetleri bulmak ve bunları kaliteli kumaşlarla eşleştirmek" olduğunu belirtmişti.

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        Şu sıralar Gisele Bündchen'in eski eşi 46 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady ile birliktelik yaşayan Irina Shayk, eski erkek arkadaşı 49 yaşındaki Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea De Seine adında bir kız çocuğu annesi oldu.

        #irina shayk
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