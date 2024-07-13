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        Haberler Dünya İrlanda'da sporculardan Filistin'e destek gösterisi | Dış Haberler

        İrlanda'da sporculardan Filistin'e destek gösterisi

        İrlanda'nın başkenti Dublin'de sporcular, Filistin'e destek gösterisi yaptı. Göstericiler, İsrail'in uluslararası alanda spor etkinliklerine katılmaması gerektiğini belirtmek için temsili "kırmızı kart" gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:26
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        Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği tarafından İrlanda Parlamento binasının önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

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        Göstericiler, İsrail'in uluslararası alanda spor etkinliklerine katılmaması gerektiğini belirtmek için temsili "kırmızı kart" gösterdi.

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        Gösteriye katılan eski Avrupa Boks Şampiyonu Eric Donovan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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        Donovan, düzenlenen gösterinin amacının, Filistin'de yaşanan adaletsizliklere ve soykırıma tepki göstermek olduğunu söyledi.

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        Mitinge İrlanda'daki tüm spor dallarından sporcuların katıldığını belirten Donovan, kendisinin de eski uluslararası boksör olarak burada olduğunu ifade etti.

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        Donovan, "Filistin'de olup bitenler adil ve eşit değil. Bu İsrail tarafından işlenen ve Amerika, Avrupa gibi müttefikleri tarafından desteklenen korkunç ve dehşet verici bir suç. Bu yüzden bu soykırımı, insanlık dışı eylemleri haykırmak için bir araya gelmeliyiz." dedi.

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        Filistin'in özgür olması gerektiğini kaydeden Donovan, soykırımın durması çağrısı yaptı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #İrlanda
        #Filistin
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