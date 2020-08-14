Iron Man 2 oyuncuları kimler? Iron Man 2 konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte başrolünü yıldız isimlerin aldığı Iron Man 2 hakkında detaylar haberimizde...

IRON MAN 2 OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr.

Gwyneth Paltrow

Scarlett Johansson

Samuel L. Jackson

Mickey Rourke

Sam Rockwell

Kate Mara

Don Cheadle

Leslie Bibb

Stan Lee

Helena Mattsson

Jon Favreau

Jack White

Anya Monzikova

Olivia Munn

John Slattery

Natalina Maggio

Clark Gregg

Tim Guinee

Chırstıane Amanpour

Davin Ransom

Eric L. Haney

Garry Shandling

Jennifer D. Johnson

Jennifer Lynne Johnson

Keith Middlebrook

Mathew Lorenceau

Selena Johnson

Terricka Hudson

Victoria Parsons

IRON MAN 2 KONUSU NEDİR?

Ivan Vanko adında rus bir adam babası ölüm döşeğinde iken babasının Stark'lardan intikam almasını istemesi üzerine bir silah üzerine çalışmaya başlar. Tony dünyaya gizli kimliğini ilan ettiği için hükûmet tarafından demir adam zırhını devlete teslim etmesi için baskı görmektedir. Tony kendisinin barışı sağladığını söyleyerek zırhı vermeyeceğini söyler. Halktan da destek alır. Bu sırada yanına sekreter olarak Natalia Romanova adında bir kadını işe alır. Tony Monaco da bir F3 yarışına katılır. Yarış sırasında Ivan piste girer ve kamçı tipi elektrikli silahı ile Tony'nin arabasına saldırır. Pepper ve happy zırhını Tony'ye getirirler. İkisi kapışır. Tony bayağı hırpalandıktan sonra Ivan'ın güç reaktörünü söker ve onu etkisiz hale getirir. Ivan kaybettin der. Tony hapishanede onu ziyaret eder. Ivan ona güç reaktörünü babasının yaptığını, Tony'nin babasının ondan çaldığını söyler. Ayrıca insanlar Tanrının kanadığını görünce ona inancını kaybeder der. Sonrasında senatörlerden baskılar gelmeye başlar. Herkesin elinde bu icattan olabileceği şüphesiyle zırhını teslim etmesini isterler. Tony'nin en büyük rakibi Hammer firması Ivan'ı hapisten kaçırır ve ondan karşılığında demir adam zırhı yapmasını isterler. Tony göğsündeki şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engelleyen ark reaktörünün vücudunu zehirlemesi nedeniyle yakın zamanda öleceğini bilmektedir. Evinde parti verir. Demir adam zırhı üzerindedir. Sarhoş olur. Rhodey gelir ve tartışırlar. Rhodey yedek demir adam zırhını giyer ve demir adamla kavga ederler. Rhodey zırhı alır ve devlete teslim eder. Nick Fury Tony'ye gelerek onu kurtaracak elementle ilgili bilginin kendisinde olduğunu ancak kendine gelmesi gerektiğini söyler. Yanlarına Natalia Romanova gelir ve bir SHIELD ajanı olduğunu söyler. Tony Fury'den aldığı bilgilerle babasının gizli formülünü çözer ve yeni bir ark reaktörü yapar. (Üçgen şekilli). Hammer basına ve askeriyeye Ivan'ın yaptığı askeri robotların tanıtımını yapmaktadır. Rhodey'in zırhını da silahlarla donatıp onu War Machine'ye dönüştürmüştür. Tony salona gelir ve Rhodey i uyarır. Ancak Ivan tüm robotların ve War Machine'nin kontrolünü ele geçirir. Kavga başlar. Tony Rhodey'i serbest bırakır. Diğer robotlara karşı beraber savaşırlar. Ivan kendi zırhı ile gelir. Iron man ve War Machine birlikte Ivan'ı yenerler. Nick Fury Tony ye Avengers kuruluş raporunu verir.