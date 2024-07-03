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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        İş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı

        Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:09
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        İş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı.

        Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş adamının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı öğrenildi.

        OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı öğrenildi.

        Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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