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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İş Bankası çalışma saatleri 2024: İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta? - Merak Edilenler Haberleri

        İş Bankası çalışma saatleri 2024: İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuştur. İlk ulusal banka olma özelliği taşıyan İş Bankası'nın, 1100'den fazla şubesi bulunmaktadır. Peki, "İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?" İş Bankası çalışma saatlerini haberimizde derledik. İşte 2024 İş Bankası çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:28
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        İş Bankası çalışma saatleri 2024
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        İş Bankası çalışma saatleri, banka müşterileri tarafından araştılmaya devam ediyor. Genellikle resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olan İş Bankası, mesai saatleri içerisinde 8 saat hizmet vermektedir. Peki, "İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?" İşte İş Bankası çalışma saatlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        İş Bankası Çalışma Saatleri 2024

        İş Bankası tüm şubelerinde belirli saat aralıklarında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri ülkemizin 81 ilinde de aynıdır. İş Bankası güncel çalışma saatleri ise şu şekildedir:

        Pazartesi: 09.00-17.00

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        Salı: 09.00-17.00

        Çarşamba: 09.00-17.00

        Perşembe: 09.00-17.00

        Cuma: 09.00-17.00

        Cumartesi: Kapalı

        Pazar: Kapalı

        İş Bankası Mesai Saatleri

        Günümüzde her ne kadar mobil ve internet bankacılığı alanında gelişmeler olsa da müşterilerin bir kısmı işlemlerini şube üzerinden yaptırmayı tercih etmektedir. İş Bankası şubelerinde mobil bankacılıkta olduğu gibi 7 gün 24 saat işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple banka açılış ve kapanış saatleri müşteriler için önemlidir. İş Bankası ise hafta içi her gün mesaiye 09.00’da başlayıp 17.00’de son vermektedir. Hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri İş Bankası kapalıdır.

        İş Bankası Kaçta Açılıyor?

        İş Bankası hafta içi saat 09.00’da mesaiye başlamaktadır. Şube açılış saatleri standart olup herhangi bir farklılık göstermemektedir.

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        İş Bankası sabah Açılış Saati: 09.00 – 12.30

        Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

        Cumartesi/Pazar: Kapalı

        İş Bankası Kaçta Kapanıyor?

        İş Bankası saat 17.00’de hizmete son vermektedir. Banka işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde halletmek isteyenler olabildiğince mesai bitiş saatinden önce bankada olmalıdır. Zira mesai saatlerinin sonuna doğru bankadaki müşteri yoğunluğu artabiliyor.

        İş Bankası Kaça Kadar Açık?

        Günlük 8 saatlik çalışma dilimine sahip olan İş Bankası’nın tüm şubeleri 17.00’ye kadar açıktır.

        İş Bankası Öğle Arası Saati

        Akıllara en fazla takılan sorulardan biri İş Bankası’nın öğle paydosuna sahip olup olmadığıdır. İş Bankası diğer bankalar gibi öğle saatlerinde kapalıdır. 12.30’da başlayan öğle tatili molası 13.30’da son bulmaktadır. Bu bir saatlik arada bankalar kepenk indirdiğinden dolayı herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Genellikle öğle arasında banka önünde kuyruklar olduğundan dolayı mesai bitimiyle birlikte kuyruktan müşteri alımına başlanır.

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        İş Bankası Öğle Arası Saati: 12.30-13.30

        İş Bankası Cumartesi Açık Mı?

        Tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi İş Bankası da hafta sonu kapalıdır. Sadece hafta içi hizmet müşterilere hizmet verilmektedir. Ancak dilerseniz işlerinizin aksamaması için mobil bankacılık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Mobil bankacılık 7 gün de hizmet sunmaktadır. Bunun dışında İş Bankası resmi ve dini tatillerde de hizmet sağlamamaktadır.

        İş Bankası Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

        Çalışanlar öğle arası molaya çıkmakta ve bankalar bu bir saatlik molada kapılarını kapatmaktadır. Bu sebeple İş Bankası öğle arası hizmet vermemektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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