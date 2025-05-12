İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndan geleceğin girişimcilerine destek

GençBizzTech programında dört haftalık yoğun bir eğitim maratonuna katılan öğrenciler; yapay zekâ teknolojileriyle içerik üretimi, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimlerin yanı sıra bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi olarak eğitim aldı. Eğitimlerin ardından girişimleriyle öne çıkan 10 takım, Türkiye Finali’nde projelerini paylaşmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler, yalnızca teknolojik açıdan değil sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik boyutlarıyla da dikkat çekti. Karadeniz’in nemli iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sisteminden, yapay zekâ destekli mobil yaşam koçlarına; tarımda verimliliği artıran otonom robotlardan, hastalıkların erken teşhisini mümkün kılan akıllı sağlık sistemlerine kadar birçok yenilikçi fikir jüri karşısına çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimci adayı gençler, sadece fen liselerinin değil ülkemizde girişimcilik ekosisteminin geleceği için de umut verici bir tablo ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda “en iyi proje” seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan Gen-E’ye katılım hakkı kazandı.