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        İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu ortaklığıyla “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi hayata geçirildi

        Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu tarafından "Bilim Kuşağı Atölyeleri" projesi hayata geçirildi. Bilimi seven, keşfeden, merak eden, sorgulayan nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan proje ile 3 yılda 8-13 yaş arası 750 bin çocuğa ulaşılması planlandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:44
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        750 bin çocuğa Bilim Kuşağı Atölyeleri
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        Toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesini başlattı. Türkiye’nin geleceğini tasarlayacak çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiye liderlik etmelerinde kıvılcım etkisi yaratırken, ülkemizin sosyal, toplumsal ve bilimsel ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ilk olarak 6 Şubat 2023’teki büyük deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki çocuklara yönelik olarak hayata geçirildi.

        Çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını; bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi, bilim eğitimcisi ve bilim gönüllüleri gözetiminde, 8-13 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda çocukların rahatlıkla kullanabildikleri, kullanırken hayal dünyalarını ve bakış açılarını zenginleştiren bilim kitinin gönderildiği okullarda gönüllü öğretmenlerin yönlendirmesiyle çocuklar eğlenceli bilim içeriğiyle tanışıyor. Projenin, öğrencilerin akademik ve sosyal başarısına da pozitif etki etmesi hedefleniyor.

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        "BİLİMİN IŞIĞINDA HAREKET EDELİM"

        100. yılını kutlayan İş Bankası’nın, ilk günden bu yana sürdürülebilir kalkınmayı en büyük öncelik olarak gördüğünü ifade eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, projenin, geçen yıl yaşanan 6 Şubat’taki deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak, deprem bölgesindeki çocukların hayal kurmaya teşvik etmek, geleceğe güvenle ve umutla bakan bireyler haline dönüştürmek ve bölgede istihdamı artırmak amacıyla geliştirildiğini söyledi.

        Aran, aynı bilinci ve aynı yaklaşımı paylaştıkları Petrol Ofisi Grubu ile birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duydukları proje ile çocukların deprem sonrasında yaşadıkları travmanın ardından eğitim hayatlarında oluşan boşluğu bir nebze de olsa doldurmayı arzu ettiklerini ifade etti. “Birlikte, akıl ve vicdanla, bilimin ışığında hareket edelim” diyen Aran, kurumların, şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıkları iş birliklerinin önemine işaret etti. Hakan Aran, “Var olan bir ihtiyacın karşılanmasında birlikte hareket edilmesi durumunda ancak makro düzeyde bazı şeyler değişecek ve bir kartopu etkisi yaratılacaktır. Bilim Kuşağı Atölyeleri projesinin etkilerini gelecekte, çocuklarımız büyüdüğünde yapacakları başarılı işlerde göreceğiz. Biz bu umutla aslında bir tohum atmış olduk, bunun için yola çıktık” dedi.

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        "ÇOCUKLARIN FİKİRLERİNİ DUYMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

        Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise, Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin toplumun yüzde 25’inden fazlasını oluşturan çocukların gerçek potansiyellerinin açığa çıkmasında önemli rol oynayacağına inandıklarını belirterek; “Hedefimiz çocukları bilimle, sorgulama becerisiyle buluşturarak akıl ve vicdanla üreten sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlamak. Bilimin sıcak ve eğlenceli yüzüyle bir araya gelen, kendilerini güven ve mutlulukla ifade eden çocukların tarihi yeniliklere önayak olacağından emin olduğumuz fikirlerini duymak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

        Birinci yılını dolduran deprem felaketi sırasında afet bölgesine kesintisiz enerji tedariki yapabilmiş olmalarını her koşula hazır olma kabiliyetlerine borçlu olduklarının altını çizen Abbasoğlu; “Yaşadığımız felaket bize hep hazır olmanın, bilime, teknolojiye ve ortak akla dayalı sürdürülebilir ve vicdanlı üretimlerin ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu anlayışın yeni nesillerde hayat bulması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Deprem bölgesinden başlayarak tüm yurda yayacağımız proje ile 2025 sonu itibarıyla 750 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz ki bu sadece başlangıç. Yarınlarımıza anlamlı katkılar sağlama heyecanımıza ortak olan Türkiye İş Bankası ile yol almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

        2025 SONUNA KADAR 750 BİN ÇOCUĞA ULAŞACAK

        Öncelikli olarak deprem bölgesindeki ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okulları ile diğer illerdeki ilk ve orta öğretim seviyesindeki dezavantajlı devlet okullarını kapsayan projede, 6 Mayıs-27 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 52 atölye gerçekleştirildi, 1.402 çocuğa ulaşıldı ve 154 okula bilim seti gönderimi yapıldı. Bilim seti gönderimi yapılan okullarda görev alan rol model öğretmenler 2 aylık bir eğitim programına alındı. Öğretmenler bu programda yapay zekâ, kodlama, robotik gibi bilim müfredatı eğitimlerini tamamladılar. Okullarda gerçekleştirilen atölyelerle kademeli olarak 85.902 çocuğa ulaşıldı. Böylece 2023 yılında proje kapsamında toplam 87.304 çocukla buluşuldu.

        2024 yılının ilk Bilim Kuşağı Atölyeleri ise 13-14 Ocak tarihlerinde Adana ve Hatay’da gerçekleştirildi. Atölyelere Adıyaman, İskenderun ve belirlenecek diğer şehirlerle devam edilecek. Projeyle 2025 yılı sonuna kadar 8-13 yaş arası toplam 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

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