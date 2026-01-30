Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.758,08 %-0,53
        DOLAR 43,4997 %0,15
        EURO 51,9884 %-0,12
        GRAM ALTIN 7.172,14 %-4,76
        FAİZ 34,86 %1,04
        GÜMÜŞ GRAM 145,07 %-10,83
        BITCOIN 82.607,00 %-2,10
        GBP/TRY 59,9402 %-0,17
        EUR/USD 1,1942 %-0,24
        BRENT 70,46 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 11.726,44 %-4,76
        Haberler Ekonomi Para İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı - Para Haberleri

        İş Bankası’ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı

        İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın Genel Müdürü Hakan Aran "Elde edilen bu kaynağı, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'ndan 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihracı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD Doları tutarında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre işlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen yüksek talep sayesinde, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında, yüzde 7,575 olarak belirlendi.

        Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının yoğun ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin yüzde 39’u İngiltere’ye, yüzde 30’u Orta Doğu ülkelerine, yüzde 17’si Avrupa’ya, yüzde 12’si ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42’si fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 26’sı bankalardan, yüzde 20’si koruma amaçlı fonlardan, yüzde 12’si ise sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştu.

        “ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ TEYİT ETTİ”

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu bu dönemde, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve bankaya duyduğu güveni bir kez daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Aran, “Dünyanın dört bir yanından yoğun talep gösterilen işlem ile bir yandan sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, diğer yandan 500 milyon ABD Doları tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke ekonomisine kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elde edilen bu kaynağı, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump "yoyo gibi oynarım" demişti! Fed'in 2026'nın ilk faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?

        Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "dolar ile yoyo gibi oynarım" dedi. Bu açıklamanın piyasaya etkisi ne? Mayıs ayınca görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın bugünkü faiz kararı sonrası açıklamal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık