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İş dünyasından artan asgari ücret değerlendirmesi

İş dünyasının önde gelen kuruluşları ara zam ile 11.402 TL olarak güncellenen asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genel görüş enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasının olumlu yansıması olacağı yönünde

İş dünyasından artan asgari ücret değerlendirmesi
AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı sonrasında yeni asgari ücret belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

İş dünyasından yeni asgari ücret ile ilgili ilk değerlendirmeler geldi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR REFAH ARTIŞI MEMNUNİYET VERİCİ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni asgari ücret çalışma hayatımızın paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici. Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMENİN KAPSAYICILIĞI AÇISINDAN DEĞERLİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Yeni asgari ücretin hem işveren hem çalışanlarımız hem de ekonomimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan hayat koşullarına ve enflasyona göre gelir dağılımını, bir taraftan da işverenin maliyetlerine ve uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin, tarafların anlaşmasıyla ortaya çıkması elbette sevindiricidir.

Büyüme verilerinde bizim en çok önem verdiğimiz iki husustan birisi, büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasıdır. Asgari ücrette yapılan yüzde 34 oranında zam ile emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır” şeklinde konuştu.

"ARTIŞ, ZAMLAR KARŞISINDA ERİTİLMEMELİ"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da asgari ücret miktarını işverenler olarak bekledikleri bir oran olarak gördüklerini ve bu artışın zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğini belirterek, enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulunun enflasyonla mücadeleden geçtiğini kaydeden Aydın, "Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yıllık artış yüzde 107'ye ulaşmış oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı" dedi.

"MEVCUT DESTEK VE TEŞVİKLERİN ARTIRILMASI ELZEMDİR"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise yeni asgari ücretin işveren ve çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, işçilerin alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Asmalı, "Bu vesileyle; yeni ekonomi yönetimince alınacak olan tedbirlerin etkisiyle, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızın tam olduğunu yeniden ifade ediyoruz. Yeni Bakanlar Kurulunun reel sektöre ve piyasalara güven vermiş olmasının da fiyat istikrarına beklentiler kanalı üzerinden olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Enflasyon rakamlarındaki düşüşten bahseden Asmalı, "Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL'lik asgari ücret desteğinin 500 TL'ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur.

Bu minvalde; geçmiş dönemde de ifade ettiğimiz gibi, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

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