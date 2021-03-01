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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyümesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zorlu ekonomik faaliyet koşullarının yaşandığı 2020 yılında Türkiye'nin büyüme performansının, beklentilerin aksine pozitif bantta gerçekleşmiş olmasını değerli bulduğunu kaydeden Bahçıvan, "Bu büyüme ile ilgili dikkat çekmek istediğim nokta, sanayimizdeki büyümenin, Türkiye büyümesinden de öte bir başarı hikayesi olduğu gerçeğidir.

Ülkemizin, ekonomisini pozitif büyümeyle kapattığı bir yılda en güçlü desteği imalat sanayiinden almış olması, biz sanayiciler için tek kelimeyle ifade edecek olursam gurur vericidir. Sanayimizin bu performansına, en zorlu ekonomik faaliyet koşullarında dahi ülke ekonomisinin en değerli teminatı ve omurgası olduğunun bir göstergesi olarak bakmalıyız" dedi.

Bahçıvan, Türkiye sanayisinin, pandemi koşullarının yaşamımızda ve çalışma koşullarında yarattığı bütün zorlu koşullara rağmen, başta çalışanlarıyla ve yöneticileriyle olmak üzere iş ve tedarik ortaklarıyla dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Sanayimiz bu başarısıyla, bundan önce oluğu gibi, zorlu koşulların üstesinden gelme yeteneğini ve deneyimini değerlendirerek Türkiye ekonomisin 2020 yılını pozitif kapatmasına güç veren, destek veren bir onuru elde etmiştir. Bu gerçek bize şunu söylemektedir, gerek 2021, gerekse önümüzdeki yıllarda, sanayinin bu başarısını sürdürülebilir kılmamız bir zorunluluktur. Başarıyı istikrarlı bir neticeye kavuşturmaya çalışırken, başarının başta finans, maliye, hukuk, vergi ve eğitim politikaları olmak üzere yapısal desteklerle taçlandırılması temel argümanımız olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: 'NORMALLEŞME BİZE İYİ GELİYOR'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1.8 büyümesine ilişkin, olarak, "OECD’de birinci sıradayız. Büyümede lokomotif imalat sanayii oldu. Korona yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gösterdiği canlı büyüme performansının herkesi sevindirdiğini kaydetti. Türkiye’nin 2020 yılında Çin ile birlikte, G-20 ülkeleri içinde büyüme gösterebilen iki ülkeden biri olduğunu belirten Avdagiç, “İmalat sanayi ürünlerine tüm dünyada artan talebi Türk iş dünyası iyi değerlendirdi. Bu süreç gösterdi ki, özel sektörümüz Türkiye için çok önemlidir. Özel sektörün ayakta kalması, Türkiye’nin ayakta kalması demektir” dedi.

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin Kovid’in başlangıç yılı 2020’de bile yüzde 1.8 büyüyerek, 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarını katma değere çevirebildiğini ispat ettiğini kaydetti. Şekib Avdagiç, “Normalleşme bize iyi geliyor. Türkiye, 2021’de de güçlü büyümesini sürdürmek için bugün Bakanlar Kurulu’ndan gelecek yeni normalleşme adımlarını can kulağıyla dinleyecektir” diye konuştu.

Dördüncü çeyrekteki yüzde 5,9’luk yüksek büyümenin çok değerli olduğunu kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, “Faizlerin yükselmeye başladığı, salgın tedbirlerinin sıkılaştığı bir dönemde Türkiye üretimden vazgeçmedi. İmalatçılarımız var güçleriyle, fedakarca çalıştı. Perakendecilerimiz hizmet vermeye devam etti. İş insanlarımız ve girişimcilerimiz hızla duruma uyum göstererek e-ticarette de dünyadaki en hızlı büyümelerden birine imza attılar. Öte yandan 1.219 ürünün daha, öncelikli yatırım listesine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme önümüzdeki dönemde yatırım şevkini artıracaktır” ifadelerini kulandı.