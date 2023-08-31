İş insanına işkenceyle senet imzalattılar! İstanbul'da, daha önce birlikte iş yaptıkları iş insanını kaçırarak işkenceyle zorla senet imzalatıp, 14 bin dolar parasını aldıkları iddia edilen 10 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iş insanını kaçırdıkları ve işyerinde darp ettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 6´sı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran mağdur A.A.Q.A., Şişli´de zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını, Gaziosmanpaşa´da adresini bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi.

270 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTILAR

DHA'da yer alan habere göre A.A.Q.A. kendisini kaçıran kişiler tarafından darp edilip işkence gördüğünü ve kendisine 270 bin dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

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14 BİN DOLARINI GASP ETTİLER

İş insanı aynı şüphelilerin 14 bin dolar parasını aldığını da söyledi. Şüphelilerin, 270 bin dolarlık senetten geri kalan parayı bulması için, kendisini serbest bıraktığını anlatan A.A.Q.A polislerden yardım istedi.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kaçırma ve darp olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde şüphelilerin minibüse bindirdikleri mağduru, bir binaya soktukları ardından darp ettikleri görülüyor. Şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 29 Ağustos Salı günü önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 10 şüpheli yakalandı.

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TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı av tüfeği ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan A.Ö. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 10 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.