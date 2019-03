2 | 10

Geçtiğimiz günlerde Gulfstream G650 ER modeli MEBAA Fuarı’nda (Middle East and North Africa Business Aviation Association) sergilenmek üzere gerçekleştirdiği New Jersey-Dubai uçuşunda rekor kırdı. Gulfstream Aerospace Corp, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en önemli havacılık etkinliklerinden birinde sahne almak için bu özel uçuşu gerçekleştirdi. G650 ER 11 bin 375 kilometre (6142 mil) mesafeyi 11 saat iki dakikada uçtu. Aynı mesafedeki bir önceki uçuşuna göre aynı bir saat 48 dakika daha kısa sürede uçan iş jeti süpersonik hıza yaklaştı ve saatte ortalama bin kilometre yaptı.



Havacılık endüstrisi önümüzdeki on yılda hızlı jet seyahatleri için bir ayrılma dönemi yaşanacağına inanıyor. İş jetlerinin, özel jet kiralama dünyasında devrim yaratacak şekilde tasarlanacağı tahminleri yapılıyor. Uçak üreticisi Aerion, 2023 yılına kadar dünyanın ilk ‘SSBJ’sini yani ‘Süpersonik İş Jeti’ni piyasaya sürecek.





Öte yandan dünya iş jeti piyasasındaki diğer şirketler de daha uzun mesafelere daha hızlı uçuş gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyorlar. Bu gelişmelerden yola çıkarak halihazırdaki dünyadaki en hızlı iş jetleri araştırdım. Kıyaslamak için tablolar çıkardım.

Jetlerin hızlarını da kullanımlarının en yoğun olduğu başta ABD ve İngiltere olmak üzere dünya genelinde yaygın kullanım sebebiyle özellikle mph (mil/saat) olarak da gösterdim. Mach olarak değerlendirilen ses hızının, karada ve denizde değişim gösterdiğini dikkate alarak yaklaşık km / saat karşılıklarına da yer verdim.