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İş kuran gence teşvik

SGK, genç girişimcilere sağlanacak bir yıllık prim teşvikinin ayrıntılarını belirledi. Prim teşvikinden, 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler yararlanacak. Prim teşviki, 1 Haziran'dan sonra kendi işini kuran gençlere verilecek

26.07.2018 - 01:38 | Güncelleme:


Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), kendi işini kurmak isteyenlerin merak ettiği genç girişimci teşviki uygulamasına, yayımladığı genelgeyle açıklık getirdi. Buna göre, genç girişimci teşvikinden yararlanmak için öncelikle, vergi dairesinde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. SGK’ya 4/b (esnaf) statüsünde ilk defa tescil işleminin de 1 Haziran 2018 tarihinden sonra olması koşulu aranacak.

8 BİN 402 LİRA PRİMİ HAZİNE KARŞILAYACAK

Teşvik kapsamında genç girişimcilerin asgari ücrete karşılık gelen bir yıllık prim tutarları Hazine tarafından karşılanacak. Bu da aylık 700.17, yıllık 8 bin 402 lira teşvik anlamına geliyor.

KENDİ İŞİNDE FİİLEN ÇALIŞMA KOŞULU ARANACAK

Genç girişimci teşvikinden yararlanmak için kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştıranlar da teşvikten yararlanacak. Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak da teşvikten yararlanmayı engellemeyecek.

GENÇ ORTAKLARA DA TEŞVİK VAR

Gençlerin prim teşvikinden yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu nedenle tüm ortakların 18-29 yaş arasında olması zorunlu. Örneğin, 3 ortaklı bir şirkette ortaklardan birinin yaşı 30 olursa, diğer ortaklar da teşvikten yararlanamayacak.

AKRABA ŞİRKETİNİ DEVRALAN YARARLANAMAYACAK

Teşvikten yararlanmak için faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan v  eya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor. Bu nedenle, kendisinin ya da eşinin yeğenleri, dayısı, amcası, halası ve teyzesinden işletme veya faaliyeti devralananlar yararlanamayacak. Ancak, babasının ölümü nedeniyle onun işini üstlenen 18-29 yaş arasındaki gençler teşvik alabilecek. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olan gençler de teşvik alamayacak.

75 BİN LİRAYA KADAR KAZANÇLARI VERGİDEN MUAF

Maliye Bakanlığı, 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren hüküm uyarınca, 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, vergi avantaj sağlıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı, gelir vergisinden muaf tutuluyor.

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