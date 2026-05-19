        İş Sanat Anadolu Sergileri, 19 Mayıs'ın coşkusuyla Çarşamba'daydı

        Anadolu Sergileri'nin yeni seçkisinde, bağımsızlığımıza giden kararlı yolda ilk adımın atıldığı Samsun'un tarihi atmosferi, 19 Mayıs'ın coşkusuyla buluştu

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:29 Güncelleme:
        İş Sanat Anadolu Sergileri, Çarşamba'daydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “İlk Adım 107. Yılında” başlıklı seçkisi, 16-17 Mayıs tarihlerinde İş Bankası Çarşamba Şubesi’nde ziyarete edildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına odaklanan sergide, Feyhaman Duran’ın Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden biri olan “Kalpaklı Atatürk” portresiyle birlikte Nusret Karaca, Ziya Duru, Mehmet Aksoy ve Şadi Çalık gibi usta sanatçılarımızın portreleri, tarihsel kompozisyonları, heykel ve rölyefleri yer aldı. Milli Mücadele’yi başlatan tarihi adımın yıldönümünde, Samsun’da anlamlı bir buluşmaya imza atan sergideki eserleri, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlattı. İzleyicilerin ilgiyle karşıladığı sergi kapsamında minik sanatseverler için bir atölye de düzenlendi.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri, Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başladı; Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz ve Amasra’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Bugüne dek 6 bini aşkın sanatsevere ulaşan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlardan kazandığı ödüllerle sanat eserlerine erişimin yaygınlaştırılmasındaki öncü rolünü pekiştirdi.

        Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdüren Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı Türkiye İş Bankası Eğirdir Şubesi (Isparta) olacak.

