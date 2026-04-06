Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Anadolu Sergileri Amasra'daydı

        İş Sanat Anadolu Sergileri Amasra’daydı

        Anadolu Sergileri'nin "Kıyıdan Bakmak" isimli seçkisi, deniz kıyısındaki yaşamın dingin ve büyüleyici manzaralarını bir araya getirdi

        Giriş: 06.04.2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Kıyıdan Bakmak” isimli seçkisi, 4-5 Nisan tarihlerinde İş Bankası Amasra Şubesi’nde ziyaret edildi.

        Halil Paşa, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Afife Ecevit, İbrahim Çallı, Hulusi Mercan, Saime Belir ve Ercüment Kalmık gibi önemli ressamlarımızın, insan ile deniz arasındaki köklü bağı yansıtan eserlerini sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlatırken, beğeniyle karşılanan sergi kapsamında çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.

        ANADOLU SERGİLERİ’NE BİR ÖDÜL DAHA

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden Anadolu Sergileri, başarılarına bir yenisini ekleyerek Mercury Excellence Awards’ın “Özel Etkinlikler/Sanat Sergisi Dizisi” kategorisinde Onur Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası alanda saygın iletişim projelerine verilen bu ödülle sanat eserlerine erişimin yaygınlaştırılmasındaki öncü rolünü pekiştiren Anadolu Sergileri, yakın dönemde MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlardan da çeşitli ödüllerle dönmüştü.

        Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu ve Lüleburgaz’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdüren Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan özel bir seçkiyle 16-17 Mayıs’ta Türkiye İş Bankası Çarşamba Şubesi (Samsun) olacak.

        #İş Sanat Anadolu Sergileri
        #Kıyıdan bakmak
