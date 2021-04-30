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İş Sanat, 'Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik konseriyle kutluyor

İş Sanat, '30 Nisan Dünya Caz Günü'nde çok özel bir konseri müzikseverlerle buluşturacak. Jülide Özçelik'in repertuvarında sevilen halk türkülerinin de yer aldığı konseri bu akşam saat 20.30'da İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde ücretsiz olarak yayınlanacak.

İş Sanat, 'Dünya Caz Günü’nü, Jülide Özçelik konseriyle kutluyor

İş Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü, Jülide Özçelik konseriyle kutluyor. Pandemi nedeniyle İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserde Özçelik, sevilen halk türkülerini de repertuvarına ekledi.

Düzenlemelerini Cem Tuncer’in yaptığı konserde “Anan Var Midur?” “Mecnunum Leylamı Gördüm”, “Yalan Dünya” gibi türküler ile “Hayat”, “Zaman” ve “Karanlıkta Kaldım” adlı Özçelik’in özgün şarkıları da yer alıyor. Jülide Özçelik’e konserde, Cem Tuncer (gitar),Ercüment Orkut (piyano),Volkan Hürsever (kontrbas) ve Ediz Hafızoğlu (davul) eşlik ediyor.

Konser, ilk gösterim tarihi 30 Nisan saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.
UNESCO iyi niyet elçisi efsanevi caz piyanisti Herbie Hancock tarafından yaratılan ve 2011 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Caz Günü her yıl 30 Nisan’da dünya genelinde kutlanıyor.

İş Sanat’ın 21. sezonunda seyircisiyle buluşan caz konserlerinden bir big band projesi olan Caz Baharı, swing ritmini caz melodileriyle birleştiren Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu ve Ozan Musluoğlu’nun da yer aldığı caz topluluğu Genedos’u sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden ücretsiz izleyebilirsiniz.

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