İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde çocuk atölyeleri başlıyor

İş Sanat, minik sanatseverleri heykelin büyüsüyle tanıştırmaya hazırlanıyor: Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan birbirinden yaratıcı sanat atölyeleri Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde başlıyor.

Heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’ndeki ücretsiz atölyeler, 14 ve 21 Haziran Cumartesi günleri düzenlenecek.

Çocuklar, sergiyi bir rehber eşliğinde gezecek, heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini konuşacak ve sanat eserleriyle mekân arasındaki ilişkiyi sorgulayacaklar.

Öğretici bir deneyim sunan bu gezinin ardından da sınırsız hayal güçlerinden ve inceledikleri eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar.

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ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRELİM: ÇOCUKLARLA TASARIM ATÖLYESİ

14 Haziran Cumartesi, 11.00 / Yaş grubu: 6-9 yaş

21 Haziran Cumartesi, 12.00 / Yaş grubu: 8-12 yaş

RAHMİ AKSUNGUR’DAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

14 Haziran Cumartesi, 13.30 / Yaş grubu: 8-12 yaş

21 Haziran Cumartesi, 15.00 / Yaş grubu: 6-9 yaş