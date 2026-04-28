Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat öğrenme programlarının yeni durağı: İş Vapur 

        İş Sanat öğrenme programlarının yeni durağı: İş Vapur 

        Türkiye İş Bankası'nın ilk yeni nesil yüzen şubesi olarak Galataport'ta kapılarını açan İş Vapur etkinlikleri, Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı'nın çeşitli şehirleri, beyazperdedeki yansımaları eşliğinde inceleyecekleri 3 Film 1 Şehir ile başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat öğrenme programlarının yeni durağı: İş Vapur 

        İş Sanat’ın yetişkinler ve çocuklara yönelik öğrenme programları, müze ve galerilerin ardından rotasını şimdi de İş Vapur’a çeviriyor. Türkiye İş Bankası’nın ilk yeni nesil yüzen şubesi olarak Galataport’ta kapılarını açan İş Vapur, sanatın farklı alanlarında ilginç keşifler sunan etkinliklere ve renkli çocuk atölyelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        3 FİLM 1 ŞEHİR KONUŞMALARI BAŞLIYOR

        İş Vapur’un etkinlik programı, Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın çeşitli şehirleri, beyazperdedeki yansımaları eşliğinde inceleyecekleri “3 Film 1 Şehir” ile başlıyor. Yönetmenler ve oyuncularla birlikte, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyeleri de bu sohbetlerin konusu oluyor. İstanbul’un konuşulacağı 28 Nisan Salı 18.30’daki ilk etkinliğin odağında Jules Dassin’in yönettiği “Topkapı” (1964), James Bond serisinden “From Russia with Love” (Rusya’dan Sevgilerle, 1963) ve Alain Robbe-Grillet’nin yönettiği “L’Immortelle” (Ölümsüz Kadın, 1963) filmleri yer alıyor.

        REKLAM

        SUNAY AKIN İLE HİSSİ SENETLER

        “Hissi Senetler” sohbetleri ile İstanbul Boğazı’nın tarihine İş Vapur’un penceresinden bakıyoruz. 29 Nisan Çarşamba ve 8 Mayıs Cuma günleri 18.00’de düzenlenecek etkinliklerde, Şiiriçi Hatları Vapuru’nun kaptanı Sunay Akın, Boğaz’ın, vapurların ve İstanbul’un hissi senetlerini katılımcılarla paylaşıyor.

        KAHRAMANLIK DESTANLARI İŞ VAPUR’DA

        İş Sanat’ın sezon boyunca BlackBox’ta ilgiyle takip edilen Anadolu Destanları konuşmaları, İş Vapur’da da sürüyor. Cengiz Özdemir’in sözlü gelenekten yazılı edebiyata uzanan büyük destanları ve bu metinlerin odağındaki kahramanların destansı yolculuklarını ele aldığı konuşmaların ilki olan “Homeros’ta Deniz”, 5 Mayıs Salı 18.00’de konuk Mustafa B. Bozkurt’un katılımıyla düzenleniyor.

        İş Vapur’daki etkinliklerin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz. Tüm etkinliklerden haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve e-bültenine üye olabilirsiniz.

        REKLAM

        ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ SANAT ATÖLYELERİ

        Çocuklar, İş Sanat’ın farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan atölyelerinde yaratıcılık, keşif ve eğlenceyle buluşuyor: “Tabağımdaki Natürmort”, “Yaratıcı Portre” ve “Şekillerin Peşinde” gibi atölyelerde usta sanatçıların tekniklerini inceleyerek nesnelerin, dokuların ve insan yüzünün sanatsal ifadelerini öğreniyorlar. “İstanbul’dan İlhamla Kartpostal” ve “Yaşantının Getirdikleri: Anı Yakala” atölyelerinde sanat eserlerinden, yaşadıkları şehirden ve gündelik hayatın küçük anlarından hareketle kendi üretimlerini ortaya koyuyorlar. Tasarruf bilincini eğlenceli bir yolla aktaran “Benim Kumbaram” atölyesinde ise İş Bankası’nın ikonik kumbarasından yola çıkarak kendi kişisel kumbaralarını tasarlıyorlar.

        İş Vapur’daki çocuk atölyelerinin detaylarına issanat.com.tr üzerinden ulaşabilir ve ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.

        REKLAM

        Etkinlik Takvimi

        28 Nisan Salı 18.30 3 Film 1 Şehir: İstanbul

        29 Nisan Çarşamba 18.00 Sunay Akın ile Hissi Senetler

        30 Nisan Perşembe 13.00 Tabağımdaki Natürmort (4-6 yaş)

        5 Mayıs Salı 13.00 Yaratıcı Portre Atölyesi (5-7 yaş)

        5 Mayıs Salı 18.00 Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları: Homeros'ta Deniz

        8 Mayıs Cuma Sunay Akın ile Hissi Senetler

        9 Mayıs Cumartesi 12.00 İstanbul’dan İlhamla Kartpostal Atölyesi (7-11 yaş)

        13 Mayıs Çarşamba 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

        20 Mayıs Çarşamba 13.00 Tabağımdaki Natürmort (3-5 yaş)

        24 Mayıs Pazar 12.00 Yaşantının Getirdikleri: Anı Yakala (8-12 yaş)

        27 Mayıs Çarşamba 13.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?