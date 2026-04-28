İş Sanat öğrenme programlarının yeni durağı: İş Vapur 

İş Sanat’ın yetişkinler ve çocuklara yönelik öğrenme programları, müze ve galerilerin ardından rotasını şimdi de İş Vapur’a çeviriyor. Türkiye İş Bankası’nın ilk yeni nesil yüzen şubesi olarak Galataport’ta kapılarını açan İş Vapur, sanatın farklı alanlarında ilginç keşifler sunan etkinliklere ve renkli çocuk atölyelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

3 FİLM 1 ŞEHİR KONUŞMALARI BAŞLIYOR

İş Vapur’un etkinlik programı, Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı’nın çeşitli şehirleri, beyazperdedeki yansımaları eşliğinde inceleyecekleri “3 Film 1 Şehir” ile başlıyor. Yönetmenler ve oyuncularla birlikte, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyeleri de bu sohbetlerin konusu oluyor. İstanbul’un konuşulacağı 28 Nisan Salı 18.30’daki ilk etkinliğin odağında Jules Dassin’in yönettiği “Topkapı” (1964), James Bond serisinden “From Russia with Love” (Rusya’dan Sevgilerle, 1963) ve Alain Robbe-Grillet’nin yönettiği “L’Immortelle” (Ölümsüz Kadın, 1963) filmleri yer alıyor.

SUNAY AKIN İLE HİSSİ SENETLER

“Hissi Senetler” sohbetleri ile İstanbul Boğazı’nın tarihine İş Vapur’un penceresinden bakıyoruz. 29 Nisan Çarşamba ve 8 Mayıs Cuma günleri 18.00’de düzenlenecek etkinliklerde, Şiiriçi Hatları Vapuru’nun kaptanı Sunay Akın, Boğaz’ın, vapurların ve İstanbul’un hissi senetlerini katılımcılarla paylaşıyor.

KAHRAMANLIK DESTANLARI İŞ VAPUR’DA

İş Sanat’ın sezon boyunca BlackBox’ta ilgiyle takip edilen Anadolu Destanları konuşmaları, İş Vapur’da da sürüyor. Cengiz Özdemir’in sözlü gelenekten yazılı edebiyata uzanan büyük destanları ve bu metinlerin odağındaki kahramanların destansı yolculuklarını ele aldığı konuşmaların ilki olan “Homeros’ta Deniz”, 5 Mayıs Salı 18.00’de konuk Mustafa B. Bozkurt’un katılımıyla düzenleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ SANAT ATÖLYELERİ

Çocuklar, İş Sanat’ın farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan atölyelerinde yaratıcılık, keşif ve eğlenceyle buluşuyor: “Tabağımdaki Natürmort”, “Yaratıcı Portre” ve “Şekillerin Peşinde” gibi atölyelerde usta sanatçıların tekniklerini inceleyerek nesnelerin, dokuların ve insan yüzünün sanatsal ifadelerini öğreniyorlar. “İstanbul’dan İlhamla Kartpostal” ve “Yaşantının Getirdikleri: Anı Yakala” atölyelerinde sanat eserlerinden, yaşadıkları şehirden ve gündelik hayatın küçük anlarından hareketle kendi üretimlerini ortaya koyuyorlar. Tasarruf bilincini eğlenceli bir yolla aktaran “Benim Kumbaram” atölyesinde ise İş Bankası’nın ikonik kumbarasından yola çıkarak kendi kişisel kumbaralarını tasarlıyorlar.

Etkinlik Takvimi

28 Nisan Salı 18.30 3 Film 1 Şehir: İstanbul

29 Nisan Çarşamba 18.00 Sunay Akın ile Hissi Senetler

30 Nisan Perşembe 13.00 Tabağımdaki Natürmort (4-6 yaş)

5 Mayıs Salı 13.00 Yaratıcı Portre Atölyesi (5-7 yaş)

5 Mayıs Salı 18.00 Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları: Homeros'ta Deniz

8 Mayıs Cuma Sunay Akın ile Hissi Senetler

9 Mayıs Cumartesi 12.00 İstanbul’dan İlhamla Kartpostal Atölyesi (7-11 yaş)

13 Mayıs Çarşamba 12.00 Şekillerin Peşinde (3-5 yaş)

20 Mayıs Çarşamba 13.00 Tabağımdaki Natürmort (3-5 yaş)

24 Mayıs Pazar 12.00 Yaşantının Getirdikleri: Anı Yakala (8-12 yaş)

27 Mayıs Çarşamba 13.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)