İş Sanat'tan 24. sezona görkemli kapanış

PLÁCIDO DOMINGO, MURAT KARAHAN VE ELENA STIKHINA GALA KONSERİNDE AYNI SAHNEDE

Dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan tenor Murat Karahan ve New York Metropolitan Operası başta olmak üzere dünyanın saygın opera sahnelerinde yer alan soprano Elena Stikhina, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel düzenlenen konserde bir araya geliyor.

İş Sanat’ın 24. sezonuna görkemli bir kapanış yapacak konserde orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da yer alacak.

Sezon kapanış konseri 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. REKLAM İŞ SANAT’TA TANGO ATEŞİ: “FOREVER TANGO” Uluslararası arenada büyük beğeni toplayan ve Broadway’de en çok sahne alan tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösteride Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşturacak. Luis Bravo’nun yönetiminde, 12 dansçı ve 9 müzisyenle sahne alacak topluluk, tangonun Arjantin’in ara sokaklarından doğup yükselişinin hikâyesini müzik ve dans aracılığıyla anlatacak.

KLASİK ARMONİDEN POSTMODERN YAKLAŞIMA: “ANADOLU ROCK-BUKALEMUN” İş Sanat, Millî Reasürans Oda Orkestrası’nı “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri ile 14 Mayıs Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak. REKLAM Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserde Çağ Erçağ (viyolonsel), Nurkan Renda (gitar), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar), Levent Candaş (basgitar), Emre Günay (davul) sahne alacak. Anadolu Rock müziğinin öncülerinden ilham alan topluluk konserde, dinleyicinin hafızasında yer alan eserlerden seçilen bir repertuvarı seslendirecek.

MELİH CEVDET ANDAY DİNLETİSİ: “AH YALNIZLIĞIN GÖMÜK KAPILARI” İş Sanat edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Bu sezonun son dinletisi, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinin seslendirileceği “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” 6 Mayıs Pazartesi günü 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek. REKLAM Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uyarlamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapılabilir. BLACKBOX’IN MAYIS KONUKLARI: İSTANBUL, SAİT FAİK VE MİHRİ HANIM Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu Mayıs’ta da çeşitli konuşmalara ve gösterimlere ev sahipliği yapacak. Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu 11 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği“Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık olacak. Onur Caymaz’ın anlatımıyla edebiyatımızın öncülerinden Sait Faik’in yaşamının kapılarının aralanacağı etkinlik, 17 Mayıs Cuma 16.00’da ve 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te edebiyatseverleri bir araya getirecek. REKLAM BlackBox Salonu’nda bu ay bir de film gösterimi bulunuyor: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film ödülünü kazanan “Kim Mihri”, 25 Mayıs Cumartesi 17.00’de gösterilecek. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Berna Gençalp’in katılımıyla gerçekleşecek söyleşide, ülkemizin yetiştirdiği ilk kadın ressamlardan Mihri Hanım’ın dikkat çekici yaşamı, sanatı ve eserleri konuşulacak.

Saray ressamı Zonaro’dan resim dersleri alan, 1900’lü yılların başında çalışmalarına Roma ve Paris’te devam eden, İstanbul’da üniversite seviyesindeki İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Kızlar İçin Güzel Sanatlar Okulu) kurulmasına önayak olup yöneticiliğini yapan Mihri Hanım’ın geçtiğimiz Şubat’ta Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katılan “Otoportre”si de Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde ziyaretçileriyle buluşuyor. BlackBox etkinliklerinin biletlerine www.biletix.com’dan ulaşılabilir.

REKLAM “YAZAN-ÇİZEN LATİF DEMİRCİ” KİBELE SANAT GALERİSİ’NDE AÇILDI Kendine özgü mizah anlayışı, çizgileri ve yarattığı karakterler ile Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yaklaşık yarım asırlık sanat hayatı, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 16 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak“Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisiyle anılıyor. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz’ın yaptığı serginin tasarımını Emre Senan üstlendi.

Demirci’nin eserlerini, yarattığı çizgi karakterlerin maceraları, yayınladığı kitaplar ve farklı çalışmalarıyla, kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1974’te başlayan Gırgır döneminden 2022’de yayınlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor. Sergide ayrıca Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler, sanat tarihinin büyük ustalarının ünlü tablolarını yorumladığı “Çeviren Latif Demirci” ve insanlarla hayvanların gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı “National Geoglathif” albümlerinden çizimler de bulunuyor.