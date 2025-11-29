Habertürk
        Haberler Gündem İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

        İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 03:59 Güncelleme: 29.11.2025 - 03:59
        İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
        İHA'nın haberine göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

