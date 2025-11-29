İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.