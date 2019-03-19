Video temelli mobil uygulamalar geliştiren Pixery, bu alanda çalışmak isteyen yetenekleri düzenleyeceği 'hackathon'da seçeceğini duyurdu.

Bu kapsamda, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ve 2-4 kişilik takımların yarışacağı Pixery Hackathon, Levent’te bulunan Kolektif House’da gerçekleşeceği bildirildi.

İki gün sürecek etkinliğin odağının bilgisayarlı görü, artırılmış gerçeklik, makina öğrenmesi, kamera ve video teknolojileri olacağı açıklandı.

BİRİNCİ EKİP 20 BİN LİRA İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hackathonun sonunda gruplar prototiplerini jüriye sunacaklar. Jürinin değerlendirmesinin sonunda ise birinciliğe hak kazanan takıma 20 bin TL, ikinci ekibe 10 bin TL ve üçüncü grubu da 5 bin TL'lik ödül verileceği bildirildi.

2014 yılından bu yana geliştirdiği teknolojileri yurtdışına ihraç eden Pixery'nin geliştirdiği mobil uygulamalarla dünyada 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı aktarıldı. Şirketin halihazırda 30 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiği belirtildi.