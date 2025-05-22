Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.398,93 %-1,21
        DOLAR 38,8233 %-0,12
        EURO 44,0985 %0,08
        GRAM ALTIN 4.162,87 %0,48
        FAİZ 44,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,97 %0,50
        BITCOIN 111.272,00 %2,76
        GBP/TRY 52,2585 %0,17
        EUR/USD 1,1329 %-0,02
        BRENT 64,93 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 6.806,29 %0,48
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?

        İş güvencesi olan iş yerlerinde işten çıkartılan işçinin işe iade davasını kazanması durumunda dört aya kadar boşta geçen sürelerin ücreti ödenir. İşverenin işe iade edilen işçiyi işe başlatmaması halinde 4 aydan 8 aya kadar tazminat ödemesi gerekir. Peki işe başlatmama tazminatının süresi nasıl belirlenir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 22.05.2025 - 07:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Kanununa göre, 30 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az 6 ay çalışmış olan işçinin işten çıkartılabilmesi için işverenin geçerli bir sebep göstermesi gerekir. İşten çıkartılan işçi, işverenin geçerli bir sebebe dayanmadığı iddiasıyla işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmek için işten çıkartıldığının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurması gerekir. Arabulucuda anlaşma zorunlu değildir. Anlaşma sağlanamadığına dair tutanak tutulmasından itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade davası açılması gerekir.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        İşveren, işten çıkarmanın geçerli bir sebebe dayandığını ispat etmek zorundadır. İşçi, işten çıkarmanın işverenin gösterdiği sebep değil başka sebebe dayandığını iddia ederse, bu kez işçinin ispatlama yükümlülüğü doğar.

        İşe iade davası açabilmek için işçinin işten çıkartıldığı tarihte iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınır.

        Mahkeme işverence gösterilen sebebin geçerli olmadığına karar verirse işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Buna işe başlatmama tazminatı denilir. Ayrıca, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve “diğer hakları” ödenir.

        İŞE İADE İÇİN BAŞVURU SÜRESİ ON İŞ GÜNÜ

        REKLAM

        İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. Bu süre içinde başvuruda bulunmazsa işten çıkarma geçerli sebebe dayanmış sayılır.

        BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE NELER DAHİLDİR?

        İşten çıkartılan işçinin boşta geçen süresinin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen “diğer haklara” ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı gibi para ile ölçülebilen haklar dahildir. Hesaplamaların, işçinin söz konusu dönemde iş yerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir.

        İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ SÜRESİ NASIL BELİRLENİR?

        İşe iade davasını kazanan işçinin işe başlatılmaması halinde ne kadar tazminat ödeneceği mahkemece belirlenir. İşe başlatmama tazminatı en az 4 aylık, en çok 8 aylık ücret tutarındadır. İşçinin iş yerindeki çalışma süresi 6 ay ile 5 yıl arasında ise 4 aylık, 5 yıl ile 15 yıl arasında ise 5 aylık, 15 yıldan fazla ise 6 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı kararlaştırılır. İşçinin işten çıkartılma sebebine göre hakim bu süreleri 8 aya kadar çıkartabilir.

        İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLİR Mİ?

        İşe başlatmama tazminatı dava tarihindeki çıplak ücrete göre hesaplanır. İkramiye, yol, yemek parası gibi çalışmaya bağlı diğer ödemeler hesaba dahil edilmez.

        Gelir Vergisi Kanununa göre, işe başlatmama tazminatından gelir vergisi alınmaz. Sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #işe iade
        #iş güvencesi tazminatı
        #işe başlatmama tazminatı
        #arabulucu
        #30 işçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü
        Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!