İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?

İş Kanununa göre, 30 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az 6 ay çalışmış olan işçinin işten çıkartılabilmesi için işverenin geçerli bir sebep göstermesi gerekir. İşten çıkartılan işçi, işverenin geçerli bir sebebe dayanmadığı iddiasıyla işe iade davası açabilir. İşe iade davası açabilmek için işten çıkartıldığının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurması gerekir. Arabulucuda anlaşma zorunlu değildir. Anlaşma sağlanamadığına dair tutanak tutulmasından itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade davası açılması gerekir.

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İşveren, işten çıkarmanın geçerli bir sebebe dayandığını ispat etmek zorundadır. İşçi, işten çıkarmanın işverenin gösterdiği sebep değil başka sebebe dayandığını iddia ederse, bu kez işçinin ispatlama yükümlülüğü doğar.

İşe iade davası açabilmek için işçinin işten çıkartıldığı tarihte iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınır.

Mahkeme işverence gösterilen sebebin geçerli olmadığına karar verirse işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Buna işe başlatmama tazminatı denilir. Ayrıca, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve “diğer hakları” ödenir. İŞE İADE İÇİN BAŞVURU SÜRESİ ON İŞ GÜNÜ REKLAM İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. Bu süre içinde başvuruda bulunmazsa işten çıkarma geçerli sebebe dayanmış sayılır. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE NELER DAHİLDİR? İşten çıkartılan işçinin boşta geçen süresinin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen “diğer haklara” ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı gibi para ile ölçülebilen haklar dahildir. Hesaplamaların, işçinin söz konusu dönemde iş yerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir.