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Haberler Gündem İşe İade Davası Açma Süresi Nedir? İşe İade Davası Şartları Nelerdir ve Ne Kadar Sürer?
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İşe iade davası açma süresi nedir? İşe İade davası şartları nelerdir ve ne kadar sürer?

İşçinin hukuka aykırı ve keyfi olarak işten çıkarıldığı durumlarda işçiler işlerine tekrar başlamak için işe iade davası açabilirler. Eğer işçinin gerçekten iş ile ilgili bir usulsüzlüğü ve suçu yoksa yapılan incelemelerin sonucunda işçi bu davayı kazanabilir. İş kanununda da açıkça belirtildiği üzere işçi keyfi bir şekilde işinden çıkarılırsa işine tekrar geri dönebilmek için işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası Açma Süresi Nedir? İşe İade Davası Şartları Nelerdir ve Ne Kadar Sürer?

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davası açma süresi kesin sınırlarla belirlenmemiştir. Önemli olan işçinin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 30 gün içinde bir arabulucuya başvuru yapmasıdır. Eğer bu şekilde işçi ve işveren anlaşma sağlayamazsa 15 gün içinde işe iade davası otomatik olarak açılmaktadır. Bu sürelerin aşılmaması gerekmektedir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları aşağıda sıralanmıştır;

  • İşverenle işçinin arasındaki iş sözleşmesinin hukuka aykırı bir şekilde işçi ile ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmeden işveren tarafından feshi,
  • İşverenin en azında 30 işçi çalıştırması,
  • İşçinin en azından bulunduğu işte 6 aydır çalışıyor olması,
  • İşçiye yapılan feshin bildiriminden itibaren 30 gün içinde işçinin arabulucu başvurusu yapmış olması,
  • Arabulucu ile anlaşma sağlanmadığı durumlarda işe iade davasının 15 gün içinde açılması

İşe iade davalarında en önemli nokta arabulucu başvurusunun belirtilen tarihte yapılmış olmasıdır. Aksi halde işe iade davası açılması mümkün olmaz. İşçi hakkını kaybeder.

İşe İade Davası Tazminatı

İşe iade davası tazminatı işçiye ödenmek zorundadır. Eğer işçi işe iade talebini ret ederse çalıştığı tarihler hesaplanarak tazminat verilmesi zorunludur.

İşe İade Davası Sonuçları

İşe iade davası sonuçları hem işçiyi hem de işvereni bağlamaktadır. Bu sonuçlara göre işçinin 10 gün içinde iş yerine yeniden başvuru yapması beklenmektedir. Buna karşılık işveren de işçiyi kanuna göre 30 gün içinde işine kabul etmelidir. Ancak işveren işçiyi yeniden işe başlatmak yerine tazminat vermeyi de tercih edebilir. Genellikle işçinin işine iade talebinin ardından işine başlama süreci şöyledir; ilk olarak işçinin işverene iade talebi yapması gerekir. İşveren de işçiye ihtar gönderip işine çağırmalıdır. Söz konusu taleplerin sonrasında sorun yaşamamak adına noter vasıtasıyla yapılması tavsiye edilmektedir. İşçinin boşta kaldığı sürelere karşılık en çok 4 ay için işveren tazminat ödemelidir. Eğer normalde veriliyorsa yol, gıda ve ikramiye de verilmesi gerekir.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davası ne kadar sürer? Sorusu bu sürece girecek olan işçiler tarafından çok fazla merak edilmektedir. Genellikle bu durumda kesin bir tarih vermek zor olsa da yine de ortalama 60 gün içinde sonuçlanacağını söylemek mümkündür.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi?

Kıdem ve ihbar tazminatı alan işçi işe iade davası açabilir mi? sorusunun yanıtı kesinlikle evettir.

Mahkeme Kararı ile İşe Geri İade Edilen İşçi İşveren Tarafından Ne Zaman İşe Başlatılır?

Mahkeme kararı ile işe geri iade edilen işçi işveren tarafından ne zaman işe başlatılır? Sorusunun çok fazla kişi sormaktadır. 30 gün içinde işe başlatılması gerekir.

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