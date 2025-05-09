İşe yeni girmişti, öldürüldü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 24 yaşındaki genç, kısa süre önce İstanbul Bakırköy'deki bir otelde işe başlamıştı. Müşteri kılığında gelen silahlı saldırgan tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü. Sokakta yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 09.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:20
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
24 yaşındaki genç, kısa süre önce İstanbul Bakırköy'deki bir otelde işe başlamıştı.
Müşteri kılığında gelen silahlı saldırgan tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü.
Sokakta yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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