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        Haberler Gündem İstanbul İşe yeni girmişti, öldürüldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İşe yeni girmişti, öldürüldü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. 24 yaşındaki genç, kısa süre önce İstanbul Bakırköy'deki bir otelde işe başlamıştı. Müşteri kılığında gelen silahlı saldırgan tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü. Sokakta yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:20
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        İşe yeni girmişti, öldürüldü!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        24 yaşındaki genç, kısa süre önce İstanbul Bakırköy'deki bir otelde işe başlamıştı.

        Müşteri kılığında gelen silahlı saldırgan tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü.

        Sokakta yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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