Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Işıl Kasapoğlu’na 'En İyi Yönetmen' ödülü

        17. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle sahneye taşınan Don Quixote Müzikali, güçlü prodüksiyonu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote Müzikali, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. 17. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri kapsamında Baba Sahne’de gerçekleşen törende Kasapoğlu, bu yapımdaki yönetmenliğiyle En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

        Sahne dili, anlatım gücü ve yorumuyla klasik bir eseri çağdaş bir bakışla ele alan Kasapoğlu’nun rejisi, Don Quixote Müzikali’ni güçlü bir sahne deneyimine dönüştürüyor. Yönetmenin kurduğu dünyada müzik, dans ve dramatik anlatı dengeli bir bütünlük içinde ilerlerken, izleyiciye çok katmanlı bir hikâye sunuluyor.

        30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu ile 15 kişilik canlı orkestrayı bir araya getiren yapım, görkemli dekoru ve çarpıcı kostüm tasarımlarıyla toplamda 80 kişilik geniş bir prodüksiyon olarak sahneye taşınıyor. Bu büyük ölçekli yapı, eserin epik atmosferini sahnede güçlü bir biçimde hissettiriyor.

        Selçuk Yöntem, Don Quixote karakterine kattığı derinlikli yorumla karakterin hayal ile gerçeklik arasındaki yolculuğunu etkileyici bir şekilde yansıtırken, Zuhal Olcay Aldonza rolünde güçlü ve akılda kalıcı bir performans ortaya koyuyor. Cengiz Bozkurt ise Sancho Panza karakterine getirdiği mizahi yorumla oyunun anlatısına farklı bir ritim kazandırıyor.

        Ödül töreninde konuşan Işıl Kasapoğlu ise günümüz dünyasında hayal kurmanın ve masalların yeniden hatırlanmasının önemine dikkat çekti. Yalnızca çocukların değil, “büyük çocukların” da bu anlatılara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kasapoğlu, tiyatronun izleyicinin hayal gücünü yeniden harekete geçiren güçlü bir alan olduğunu ifade etti. Tek bir kişiye bile yeniden hayal kurdurabilmenin, aslında topluma ulaşmanın ilk adımı olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Işıl Kasapoğlu
        #Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri
        #Don Quixote
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
