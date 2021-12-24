76 yaşındaki oyuncu, nostaljik paylaşımına, "Maziye bak, bir zamanlar ne kadar şendik." notunu düştü. Yücesoy'un fotoğrafına Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray da "Çok güzelsiniz." yorumunu yaptı. Işıl Yücesoy, Şoray'a, "Çok teşekkür ediyorum. Ama sizin güzelliğinizin üstüne güzellik tanımam." sözleriyle karşılık verdi.